El PP lanza una ofensiva en las Cortes por la gestión de Sánchez ante la invasión migratoria

El Grupo Parlamentario Popular ha lanzado este lunes una ofensiva parlamentaria desde el Congreso de los Diputados y el Senado a través de una batería de iniciativas dirigidas a fiscalizar la actuación del Gobierno en la actual crisis migratoria. Los populares han exigido medidas urgentes para que no se repitan los hechos ocurridos en Ceuta y Melilla, ante los que Pedro Sánchez ha demostrado, según el PP, una «grave dejación de funciones» que ha derivado en una tragedia con casi un centenar de fallecidos.

Reforma de la Ley de Extranjería

El PP reaccionó de manera inmediata a la sentencia 814/2026, de 29 de junio, del Tribunal Supremo, y registró en el Congreso, el pasado 16 de julio, una reforma de la Ley de Extranjería para permitir el rechazo en frontera de los migrantes que entran a nado a las dos ciudades autónomas.

Los populares han subrayado que esta reforma se puede tramitar por lectura única y de forma inmediata. «El PP advierte, propone y legisla; se trata de reformar la ley para dar amparo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que se pueda realizar esa devolución en frontera con toda la legalidad y con todas las garantías», han recalcado fuentes populares.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Senado una batería de preguntas para que sean respondidas por escrito por el Ejecutivo, además de una solicitud de documentación con la que pretende conocer los informes, las estadísticas de entradas de personas en situación irregular y las instrucciones dictadas por el Ministerio del Interior tras el fallo del Supremo.

Los populares han reclamado también los datos sobre los intentos diarios de entrada, el número de fallecidos al acceder a Ceuta y las actuaciones del Gobierno para desarticular a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas en ese territorio.

Batería de preguntas en el Congreso

Desde la Cámara Baja, el PP ha registrado además una batería de preguntas escritas en las que pregunta al Ejecutivo si tenía conocimiento previo de que podía producirse esta avalancha de entrada de inmigrantes desde Marruecos a Ceuta y, en caso afirmativo, desde cuándo se había anticipado reforzando los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los populares han preguntado también por las medidas extraordinarias previstas para devolver a Marruecos a los inmigrantes que han entrado ilegalmente y por las actuaciones diplomáticas impulsadas con las autoridades marroquíes para impedir salidas masivas desde su territorio.

Dejación de funciones

El Partido Popular ha denunciado una «dejación de funciones muy grave» del presidente del Gobierno, al que acusa de haber desoído todas las advertencias sobre el riesgo de una entrada masiva por la frontera de Ceuta. Los populares han denunciado también la sobrecarga de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los recursos de acogida y de los servicios públicos, que ha derivado en una crisis migratoria de primer orden.

Para el PP, esta situación se extrapola al resto del país y pone en entredicho la imagen exterior de España, después de que hasta 22 países de la Unión Europea hayan cuestionado las políticas migratorias del Gobierno de Sánchez. Además, el Congreso ha registrado también una Proposición de Ley para reforzar el régimen especial de rechazo en frontera en Ceuta y Melilla, y se ha preguntado al Ejecutivo por su estrategia sanitaria para reforzar las infraestructuras ante situaciones extraordinarias como la vivida en los últimos días.