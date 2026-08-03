Borja Iglesias calla ante la invasión de Ceuta y se lo recuerdan en redes: «No tienes vergüenza ni la conoces»

Borja Iglesias guarda silencio con la invasión de Ceuta cuando sí se pronunció en numerosas ocasiones sobre otros temas políticos o sociales. El futbolista del Celta de Vigo, campeón del mundo con España, se ha callado ante uno de los casos más graves de nuestro país, con miles y miles de marroquíes invadiendo la ciudad española del norte de África.

El futbolista español incluso ha estallado en sus redes sociales ante las críticas por su silencio. Ante un mensaje de un usuario que le recordaba que ahora estaba callado cuando sí habló con otros temas políticos (especialmente con Palestina), Borja Iglesias se limitó a decir «y así todo el día, todos los días».

El futbolista campeón del mundo con España ha recibido mensajes de aficionados que le afean que no dijera nada, ni para un lado o para otro, aunque él compartió un texto de amenazas totalmente fuera de lugar y, por supuesto, censurable y denunciable.

«Por lo que sea, no vas a hablar de lo de Ceuta, desgraciado hijo de la gran puta, tenían que matarte. Hace una semana, camisetita de España y a celebrar poniendo música, pero para defender una semana siguiente tu país de una INVASIÓN, mejor subir una historia jugando al Mario Kart, no tienes vergüenza ni la conoces, puta rata», escribió un usuario a Borja Iglesias, compartiendo él la imagen de ese vergonzoso texto.

A Borja, que le gusta entrar en temas políticos y sociales (y todo el derecho tiene a ello), no se le ha ocurrido mandar ningún mensaje sobre la invasión de Ceuta por parte de miles de marroquíes, dejando a la ciudad española paralizada, en una grave situación de seguridad. Cabe recordar que Borja Iglesias defendió siempre la inmigración y dijo que era una riqueza la «multiculturalidad».

Además, el delantero del Celta de Vigo sí habló en otros temas de actualidad política o social, como lo que ocurre en Palestina o hasta lo caras que eran las entradas del Mundial de fútbol. También defendió, entre otros, a los radicales propalestinos que boicotearon la última edición de La Vuelta a España. Pero de lo ocurrido en Ceuta, Borja Iglesias ha preferido no decir nada.