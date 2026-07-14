Hoy, 14 de julio de 2026, la provincia de Bilbao vivirá un cielo nuboso durante la madrugada y al final del día, mientras que por la mañana se abrirán claros con nubes altas. Se prevén brumas y nieblas matinales en zonas de montaña. Las temperaturas, aunque con pocos cambios en las mínimas, experimentarán un ligero ascenso en las máximas, especialmente en el extremo sur. El viento será flojo y variable, predominando del norte en la costa y del sur en el tercio sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con posibles chubascos

El cielo se despereza lentamente en Bilbao este día, con un suave manto de nubes que prometen solo alguna que otra lágrima. Las temperaturas, agradables desde una mínima de 19 grados, irán ascendiendo hasta alcanzar los 32, ofreciendo un ambiente cálido, aunque con algo de humedad que podría hacer que la sensación térmica se dispare. Con el sol asomando tímidamente sobre el horizonte a las 6:44, disfrutaremos de varias horas de luz hasta su despedida a las 21:50.

Ya por la tarde, las nubes serán algo más juguetonas y podría haber margen para algún chubasco ligero. La brisa será ligera, pero hay que estar atentos a las ráfagas que pueden elevarse hasta los 8 km/h. En definitiva, un día donde el calor primaveral se entrelaza con la posibilidad de alguna sorpresa meteorológica, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, pero con la precaución de no olvidar el paraguas.

Nubes amenazantes y lluvias a la vista en Baracaldo

En Baracaldo, el día se despierta con un ambiente tenso, las nubes grises se amontonan en el horizonte, presagiando un tiempo inestable que marcará la jornada. Con el viento del norte soplando fuerte y constante a 10 km/h, las primeras horas transcurrirán en calma, pero las lluvias no tardarán en hacer su aparición.

A medida que avance la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 30 grados, pero la sensación térmica podría alcanzar cifras más altas, llegando hasta los 32 grados. Las rachas de viento continuarán con fuerza, alcanzando hasta 8 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 5%. Es un día para tener a mano el paraguas, ya que la ligera lluvia podría sorprender en cualquier momento.

Guecho: día ideal para disfrutar al aire libre

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 19 grados. La salida del sol a las 06:44 nos regala una luz suave mientras el cielo comienza a despejarse. A lo largo de la mañana, se espera que el termómetro alcance los 20 grados, con una probabilidad de lluvia que se mantiene por debajo del 5%. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia la tarde, el calor se intensificará, alcanzando los 28 grados, aunque la sensación térmica podrá sentirse aún más elevada.

Con una brisa suave proveniente del norte y ráfagas que no superan los 30 km/h, el ambiente se mantendrá cómodo, aunque la humedad relativa podría hacer que la atmósfera se sienta algo pesada en ciertos momentos. El cielo se presentará parcialmente nublado, pero no se prevén chaparrones significativos y la jornada concluirá con una atmósfera agradable. Con más de 15 horas de luz, será un día ideal para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielo nublado y ambiente templado

La jornada será mayormente tranquila con un tiempo templado. La mañana se presentará con temperaturas agradables, mientras que en la tarde se espera que el cielo tenga algunas nubes, sin posibilidad de lluvia significativa y con un leve soplo de viento que refrescará el ambiente.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o para realizar actividades al aire libre. La sensación de calidez invitará a aprovechar cada momento, haciendo de esta una jornada ideal para tareas cotidianas en un entorno relajado.

Cielo despejado y ambiente agradable en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo parcialmente nublado, lo que permite que los primeros rayos de sol iluminen la ciudad. Las temperaturas rondarán los 19 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable, ideal para empezar el día. A medida que avance la jornada, el tiempo se mantendrá estable, con una ligera subida en el termómetro que podría alcanzar hasta 32 grados por la tarde. Se recomienda llevar ropa ligera y disfrutar de un paseo al aire libre, ya que será un día agradable con mínimas posibilidades de lluvia.