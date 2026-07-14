Hoy en HBO Max: la comedia de acción que ya es lo más visto en 50 países y fue un fracaso en cines

La cartelera del 2026 está siendo una noria financiera para los grandes estudios. En pocos meses, por la taquilla han pasado desde triunfos globales como Obsession, Backrooms y Toy Story 5 a decepciones de la talla de Supergirl, He-Man y los Masters del Universo o el live-action de Vaiana. Sin embargo, y como ya hemos matizado en alguna ocasión, el fracaso comercial en el patio de butacas ya no puede ser el único indicador óptimo para hablar de las estadísticas virales de un filme. El streaming ofrece una segunda vida a esos títulos que no han tenido suerte o no han sabido conectar con la compleja actualidad del mercado de la exhibición. Es en esta senda donde aparece la película de nuestra recomendación diaria: la comedia de terror sudafricana, Te van a matar.

Estrenada el pasado mes de marzo y distribuida por Warner Bros., esta historia protagonizada por Zazie Beetz fue uno de esos trabajos que no logran imponerse en el boca a boca mediático. Nacida un poco como una especie de nueva Noche de bodas, este explotation le costó al estudio unos 60 millones de presupuesto, llegando a recaudar sólo 19 millones en todo el mundo. Es decir, el proyecto tuvo un déficit directo de entre los 10 y los 25 millones. No obstante, y aunque resulta imposible una recuperación económica de tal descalabro, su paso por la plataforma de HBO está mitigando esos números rojos, pudiendo generar ingresos secundarios a través de la publicidad y los propios derechos del streaming.

‘Te van a matar’: rompiendo récords en HBO

Ante los malos resultados del box office, la major decidió rápidamente frenar la sangría y cambiar su estrategia. Al final adelantó su llegada a HBO y gracias a eso, Te van a matar se convirtió en la película más vista 24 horas después de su estreno. Su corta duración de 90 minutos y esa idea de ser una cinta perdedora que mereció mucho más en su paso por la gran pantalla, la han terminado convirtiendo en un reclamo cultural de internet.

Hoy, y a pesar de haber recibido una dura competencia en los nuevos estrenos del catálogo, la película dirigida por Kirill Sokolov (¿Por qué no te mueres?) está en el puesto número tres del top 10 de la marca de vídeo bajo demanda de Warner. Por delante tiene a La momia de Lee Cronin y Troya, cuyo auge nace del inminente estreno de La Odisea en cines. Con todo, Te van a matar ha logrado superar a otras ofertas fílmicas del abanico de contenidos de la marca, como Emilia Pérez, Secretos de un escándalo y Las líneas discontinuas, entre otras.

Un rascacielos de Nueva York y un culto satánico

Con un tono completamente desenfadado, Te van a matar nos presenta a Asia Reaves (Zazie Beetz), una exconvicta que entra a trabajar como empleada doméstica en The Virgil, un rascacielos de lujo de Manhattan. En poco tiempo descubre que el lujoso lugar esconde un culto satánico, responsable de varias desapariciones. Los residentes escogen cada mes a su nueva víctima para realizar un sacrificio humano y Asia deberá ingeniárselas para sobrevivir.

Un entretenimiento divertido que combina el humor negro con el absurdo más desenfadado, resaltando en definitiva todas estas virtudes ante la comodidad y facilidad del acceso del consumo audiovisual doméstico.