Tráiler de ‘Noche de bodas 2’: Samara Weaving debe sobrevivir a otra cacería humana

Fue una de las mayores sorpresas del cine de terror del 2019 y ahora, Searchlight Pictures presenta el tráiler de la esperada secuela: Noche de bodas 2 es una terrorífica realidad. La comedia de terror de culto llegará a los cines prácticamente en el primer trimestre del próximo 2026 y con ello, la major nos ha mostrado una primera aproximación de lo que podemos esperar del título que volverá a contar con Samara Weaving como protagonista. La sátira también contará nuevamente con los cineastas Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet, incorporando al casting a Kathryn Newton, Elijah Wood y Shawn Hatosy. Pero ¿de qué trata la alocada continuación de esta violenta historia de supervivencia?

En la primera entrega, la joven heroína titular recibe la invitación durante su noche de bodas por parte de la rica familia de su nuevo marido. Una tradición milenaria que para su sorpresa, se termina convirtiendo en un juego letal donde la muerte acecha en cada esquina en forma de familiares políticos. El resto del elenco se completa con la interpretación del mítico director David Cronenberg y con un grupo de secundarios de lujo conformado por Nestor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng, Varun Saranga, Dan Beirne y Masa Lizdek.

Tráiler de ‘Noche de bodas 2’

Searchlight, compañía filial de Disney, comparte la siguiente sinopsis oficial de Noche de bodas 2: «Momentos después de sobrevivir a un ataque despiadado de la familia Le Domas, Grace (Weaving) descubre que ha alcanzado el siguiente nivel de este juego de pesadilla, y esta vez con su hermana Faith (Newton), de quien está distanciada, a su lado. Grace tiene una sola oportunidad de sobrevivir, mantener con vida a su hermana y reclamar el Alto Asiento del Consejo que controla el mundo. Cuatro familias rivales la persiguen por dicho trono y quien gane, lo dominará todo».

Afrontar una secuela para Noche de bodas no era a priori, una tarea sencilla. Pues el guion original de Guy Busick y R. Christopher Murphy parecía una ficción con un final autoconclusivo que, difícilmente iban a tener un seguimiento cronológico repitiendo protagonista. Sin embargo, ese icónico desenlace con Grace fumándose un cigarrillo mientras todo ardía que parecía una despedida ha terminado por ser sólo un primer nivel en la escalada de violencia ascendente de la historia.

Claro está, uno de los principales motivos que han reforzado la idea de una secuela tiene que ver con su brillante desempeño en cines. Noche de bodas recaudó 57 millones de dólares en todo el mundo con tan sólo un presupuesto de 6 millones. Otro indicador del buen momento que vive en términos de audiencia y calidad, el género del terror.

¿Cuándo se estrena?

Noche de bodas 2 llegará a los cines españoles el próximo 10 de abril de 2026. La primera parte se encuentra disponible bajo suscripción en la plataforma de Disney Plus.

La secuela ha escogido un mes complejo para aterrizar en los cines, pues tendrá que medirse con otros filmes de gran reclamo como Super Mario Galaxy: La película, el biopic musical de Michael Jackson y El diablo viste de Prada 2.