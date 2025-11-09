Confirmado por Hollywood el regreso de ‘La Momia 4’ con Brendan Fraser y Rachel Weisz 25 años después

Los fans de la de la película La momia están de enhorabuena porque nos acabamos de enterar que, 25 años después del estreno de la primera cinta de la saga, sus protagonistas los actores Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a disfrutar de nuevas aventuras en cuarta entrega de la franquicia. Los responsables de la nueva cinta son los directores son Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos como Radio Silence conocidos por su trabajo en Ready or Not (2019) y por haber revitalizado la franquicia Scream para Paramount en 2022. Por ahora no se sabe cuándo se estrenará esta nueva película de la saga de La momia y si continuará con la historia de Rick O’Connell y sus aventuras, pero ya está confirmada la presencia de Brendan Fraser y Rachel Weisz en la nueva película.

La primera versión de La momia fue dirigida por Karl Freund, se estrenó en 1932 y es considerada un clásico del cine de terror. El conocido actor Boris Karloff interpretó el papel de Imhotep, la momia que es revivida por accidente, y en el reparto contó con los actores Zita Johann, David Manners y Edward Van Sloan. Tras esta primera versión, en 1999 se estrenó la película La momia protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz que tuvo buenos resultados en taquilla a la que siguieron dos secuelas más. El secreto de su éxito puede ser la mezcla de acción, aventuras y una increíble química entre sus dos protagonistas.

Un fenómeno de taquilla llamado La momia

El director Stephen Sommers sorprendió a todos los espectadores en 1999 con la película de aventuras La momia. El protagonista es el cazador de tesoros Rick O’Connell, el cual ha logrado descubrir con su compañero Beni las ruinas de Hamunaptra. Tiempo después, Rick decide regresar a ese mismo lugar con una egiptóloga y su hermano donde se encontrarán con un grupo de americanos que provocan la resurrección de La momia de un diabólico sacerdote egipcio.

Tras los buenos resultados en taquilla, en 2001 Stephen Sommers se animó de nuevo a dirigir El regreso de la momia, la segunda película de la saga, y de nuevo triunfó entre los fans de esta franquicia de aventuras. Peor suerte tuvo la tercera entrega La momia: La tumba del emperador Dragón dirigida por Rob Cohen que, aunque contó con Brendan Fraser, sorprendió por la ausencia de Rachel Weisz y no obtuvo buenos resultados de taquilla.

En 2017 el director Alex Kurtzman intento reiniciar la franquicia con una nueva versión de La momia protagonizada por Tom Cruise. Con esta cinta Universal quería inaugurar su particular Universo Cinematográfico de Monstruos, pero la película fue un fracaso en la taquilla y recibió bastantes críticas negativas pese a que estaba protagonizada por Tom Cruise y que contó en el reparto con actores como Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson, Courtney B. Vance y Russell Crowe.

Los problemas de Brendan Fraser

El actor Brendan Fraser es conocido por sus interpretaciones en películas como Dioses y monstruos, George de la jungla, la trilogía de La momia, El regreso de la momia y La momia: la tumba del emperador Dragón, The Quiet American, Crash, Al diablo con el diablo y Viaje al centro de la Tierra, entre otras.

En 2018 el actor se tuvo que alejar de la interpretación por problemas personales, de salud y una acusación de agresión contra la expresidenta de la HFPA y su carrera sufrió un parón importante. Pero en 2022 volvió a triunfar con La ballena en la que interpreta a un solitario profesor de lengua inglesa que sufre obesidad mórbida.

Con esta genial interpretación obtuvo el Óscar al mejor actor, el premio del Sindicato de Actores a mejor actor y el premio de la Crítica Cinematográfica a mejor actor y su fama volvió a subir como la espuma. Durante la promoción de La ballena el actor declaró a Variety que estaría dispuesto a retomar su papel de Rick O’Connell en una nueva secuela de La momia, aunque también añadió que no sabía cómo funcionaría. «Estaría abierto a ello si alguien diera con la idea adecuada», explicó Fraser.

Para el actor, después de analizar el fracaso de la versión de Tom Cruise de La momia que no logró conectar con el público, es una película complicada. «El ingrediente que teníamos en nuestra ‘Momia’, y que no vi en la nueva, era la diversión. Eso fue lo que le faltó a esa versión. Era demasiado convencional, una película de terror. La momia debería ser emocionante, pero no aterradora ni espeluznante”, explicó a Variety el conocido actor. Estaremos muy atentos los próximos meses a las noticias sobre esta cuarta entrega de La momia.