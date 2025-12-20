Disney se rinde a la IA: la casa del ratón firma un histórico acuerdo con OpenAI

La industria cinematográfica nunca ha vivido unos tiempos tan convulsos para el futuro del negocio. La asistencia a los cines no deja de descender y para colmo, Netflix ha comprado a golpe de talonario a la Warner Bros. Síntomas evidentes de un cambio de paradigma en el que probablemente, los modos de consumo audiovisual ya se están transformado. Y en el futuro de esa metamorfosis constante, la inteligencia artificial ocupará un espacio clave. Porque aunque son varias las estrellas que han dejado claro su desapego hacia dicha tecnología, los estudios caminan en la dirección contraria de los líderes actorales. El último ejemplo es el de Disney y su histórico acuerdo con la IA.

Hace un par de semanas, la casa del ratón y la empresa OpenAI comunicaban un acuerdo colaborativo de tres años que otorga el poder a los usuarios de crear piezas cortas con más de un centenar de personajes de la major californiana. Pixar, Star Wars, Marvel…algunas de las propiedades intelectuales podrán ser utilizadas dentro de Sora, el programa de OpenAi para generar vídeos. Un trato que va de la mano de la inversión de 1.000 millones de dólares que la marca dirigida por Bob Iger en la compañía tecnológica.

Conforme cuenta la propia OpenAI, aquellos que utilicen la herramienta de Sora podrán crear y compartir vídeos en redes sociales con los personajes conocidos por todos. Desde Buzz Lightyear a Campanilla, pasando por Hulk o C-3PO. Mecánica que se replicará en ChatGpt, la otra división de la startup. Aquí, los habituales del reconocido programa podrán crear imágenes fijas de los personajes de estas IP, excluyendo del contrato el siempre problemático registro de voces y rostros de los actores detrás de los animados roles.

Disney y la IA: destinadas a entenderse

El acuerdo de Disney y la IA marca un punto de inflexión en las políticas del estudio, el cual, ya se había postulado de forma agresiva en los juzgados demandando a cualquier empresa del incipiente sector que osase utilizar a algunas de sus creaciones. Ahora desde el conglomerado han cambiado de postura, intentando monetizar al máximo una tendencia que en la intención de refrenar, a veces ofrece la sensación de una intentona de poner puertas al campo.

La simbiosis entre ambas empresas parece clara. Con su activo, Disney se convierte en un importante valedor de la IA, ofreciendo a sus trabajadores los servicios de ChatGPT y la posibilidad de construir nuevas herramientas y productos derivados. De hecho, una parte destacada del acuerdo marca la posibilidad de que parte de los videos generados por Sora puedan terminar siendo reproducidos en la plataforma de Disney Plus. Iger decía lo siguiente en el comunicado del acuerdo:

«La colaboración con OpenAI permitirá ampliar de manera cuidadosa y responsable el alcance de nuestras historias mediante IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras».

La inteligencia artificial: un reto para Hollywood

La asociación es histórica, pues desde su llegada a la actualidad, la inteligencia artificial ha sido casi un tema tabú para la industria. Desde su presencia en las dos pasadas huelgas de Hollywood a todas las protestas de figuras de renombre dentro de la meca del cine. Como es el caso de Tom Hanks, Scarlett Johansson o el director Guillermo del Toro.

Por si el tema no estuviese lo suficientemente candente, hace algunos meses conocíamos la existencia de Tilly Norwood, la actriz 100% IA que según contaban desde Particle6, su empresa creadora, había recibido propuestas de varios grandes estudios.