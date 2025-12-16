Disney ya desarrolla la película de acción real de este villano: nadie lo vio venir

En líneas generales y, aunque a veces los aspectos negativos hagan más ruido, a la casa del ratón le está yendo bien en su estrategia live action. La tendencia de adaptar sus grandes clásicos al formato de «carne y hueso» o el hiperrealismo al borde del valle inquietante, le ha traído a la major algún que otro dolor de cabeza comercial. El último de ellos se produjo este año con el estreno de Blancanieves. Una cinta abocada al fracaso que, con un presupuesto de 250 millones de dólares, sólo logró aunar 205 millones en la taquilla. Pero por otro lado, Mufasa: el rey león consiguió recaudar 722 millones y Lilo & Stitch es una de las producciones más taquilleras del año, con 1.038 millones para las arcas del estudio californiano. Ahora en esa misma senda, Disney acaba de iniciar la producción de su nuevo proyecto de acción real: una película sobre el villano, Gastón.

El antagonista de La bella y la bestia es uno de los malos más carismáticos de la compañía. Sin embargo, transformarlo en una figura que conecte con el público va a suponer un reto mayúsculo para el futuro spin-off. Algo que la productora y distribuidora ya ha manejado en la reinterpretación de otros malvados roles de sus clásicos, como puede ser Maléfica o Cruella. Disney todavía no tiene a un director asignado para su nuevo título de acción real, pero el filme de Gastón sí que tendría asignada por otra parte a Michelle Rejwan como productora y a Dave Callaham como guionista principal. Rejwan ha sido coproductora de varias entregas de la saga Star Wars, mientras que Callaham ha trabajado como escritor en varias superproducciones reconocidas del terreno de la acción, de la talla e impacto comercial de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos o la célebre película de animación, Spider-Man: Cruzando el Multiverso.

Disney tiene su nuevo proyecto de acción real: ‘Gastón’

Disney y su propuesta de acción real sobre el rol de Gastón retomará el personaje que apareció por primera vez en el título animado de 1992. Un cazador arrogante y despiadado que tiene como objetivo, seducir a Bella.

En 2017, la marca lanzó un live action del filme original, donde Luke Evans se ponía en la piel del musculoso rival de Bestia. El largometraje fue un taquillazo y aunque se habló de una serie de televisión centrada en el personaje con Evans recuperando el papel, finalmente el proyecto quedó en el olvido.

Según informa Deadline, en Disney están entusiasmados con una idea que tendría un toque de película de capa y espada con un nuevo actor. El casting está abierto y en el conglomerado dirigido por Bob Iger ya buscan a un director que asuma el reto.

Los próximos live action del estudio

Disney tiene varios proyectos live action en desarrollo. De hecho hace algunos meses también se habló del desarrollo de una producción que tendría a Hades, el villano de Hércules como protagonista. Por el momento, en la agenda de la compañía están programadas la versión de acción real de Vaiana en 2026 y en 2027, la secuela de Cruella, de nuevo con Emma Stone como protagonista.