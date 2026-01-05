Brendan Fraser estrena este fin de semana una comedia familiar repleta de bondad: «Una obra entrañable»

Tras dos años desde su victoria en los Oscar, Brendan Fraser vuelve a tener un papel protagonista gracias a Rental Family. Un proyecto que, lejos del dramatismo visceral visto en La ballena, buscará emocionar a los espectadores a través de una comedia familiar repleta de bondad, confirmando el buen momento por el que pasa la carrera del actor de La momia. Pero ¿de qué trata realmente esta historia ambientada en Japón? ¿quién está detrás del proyecto? ¿qué dice la crítica especializada?

Producida por Fox Searchlight, la cinta se proyectará en la gran pantalla a partir del 9 de enero, después de un paso discreto por los cines estadounidenses a mediados del pasado mes de noviembre. En España, Rental Family se medirá a la Nouvelle Vague de Richard Linklater en un mes en el que los cinéfilos esperan, mayormente, la llegada de apuestas con futuro sabor a Oscar, como Hamnet (23 de enero) o Marty Supreme (30 de enero). No obstante, su paso por las salas no debería caer en balde, pues el trabajo realizado por Hikari representa uno de esos filmes encantadores de los que uno, termina esbozando una sincera sonrisa tras los títulos de crédito. Y eso que Naomi Kawase (nombre real de Hikari), no nos ha acostumbrado ni mucho menos a tramas alegres. La autora japonesa es la responsable del drama 37 seconds y de haber dirigido capítulos series como Tokyo Vice y Bronca. Sin embargo, lejos de dicho temática melodramática, Brendan Fraser lidera en Rental Family un relato que es puro corazón.

Brendan Fraser estrena ‘Rental Family’

Aunque pueda parecer algo que sólo tiene que ver con el terreno de la ficción, el termino «Rental Family» es un fenómeno social real de Japón, cuyo punto de partida sirve como motor inicial de la película. La historia sigue a un actor estadounidense que vive en Tokio y que, tras perder el rumbo en su carrera, termina aceptando un empleo en una agencia japonesa en la que se alquila personas para interpretar roles familiares.

Así, explorando temas como la necesidad de una profunda conexión humana o la soledad, el protagonista comienza a formar vínculos reales con desconocidos en sus papeles de amigo, familiar o novio «sustituto». Aparte de Brendan Fraser, el casting de Rental Family se configura con un elenco en el que prácticamente todos los intérpretes son de origen nipón. Desde Mari Yamamoto (Monarch), pasando por Takehiro Hira (Shôgun), hasta Akira Emoto (Zatoichi).

En Japón el termino para referirse a esta familia de alquiler es daiko, palabra que en su traducción directa al español significa «sustituto». La profesión surgió a principios de los 90 en el país y se utiliza sobretodo, para eventos sociales con el fin de evitar el estigma social de la soledad en la rigidez y aislamiento del país del sol naciente.

Entre las diferentes reseñas de la prensa profesional, encontramos la crítica de Robert Fraser para Screendaily, quien afirma que Fraser pone rostro al desamparo en una obra «poco convencional y entrañable» o el apunte de Mae Abdulbaki en Screen Rant, donde se pone en valor las «preguntas reflexivas» que ofrece el filme, cuyas respuestas «no decepcionarán».

El futuro de Fraser: del cine bélico a colaborar con Pacino

Fraser no se está tomando con demasiada urgencia la necesidad de llenar su agenda de proyectos tras su oscarizado resurgir interpretativo. Eso sí, este año podremos verlo en el drama bélico Pressure, junto a Andrew Scott, Kerry Condon y Damian Lewis. En 2027 por otra parte, compartirá pantalla con Al Pacino, Jessica Chastain y Bryan Cranston en el thriller de intriga Assassination de Barry Levinson.