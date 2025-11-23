Brendan Fraser volverá para ‘La momia 4’: «He esperado 20 años»

La industria comercial de Hollywood parece anclada en el eterno retorno de sus franquicias más memorables. Hace poco supimos que tendremos una Gremlins 3 y este mismo año, vivimos el estreno de 28 años después. Ahora, sabemos que Brendan Fraser volverá para La momia 4 en un regreso que según ha contado él mismo, lleva esperando «esperando 20 años». Pero ¿qué es lo que sabemos realmente de la continuación? ¿cuándo llegará a los cines? ¿volverá el antiguo reparto al completo? A continuación, repasamos todo lo que de momento sabemos de la cuarta parte de la fantástica saga de aventuras que conquistó las salas de cine a principios del siglo XXI.

La industria no ha dejado de apostar por las secuelas tardías desde el éxito mundial de Top Gun: Maverick. Y el turno parece haberle llegado en este momento a la cinta que en 1999 nos regaló la que seguramente sea la reinvención moderna más acertada del mito del aventurero (con permiso de Harrison Ford e Indiana Jones). La idea era llevar el género al mundo egipcio, centrando la trama en la resurrección sobrenatural del brujo del Faraón, Imhotep. Con ello, el protagonista Rick O’Connell y su improvisado equipo deben evitar que esta momia adquiera su todopoderosa forma final. El resultado fue un taquillazo que acumuló 417 millones de dólares en el box office internacional, haciendo posible una secuela dos años después, titulada El regreso de la momia. La continuación superó incluso lo recaudado por su antecesora, expandiendo el universo mitológico del mundo de Egipto y haciendo que la pareja de protagonistas tuviesen ya un hijo, enfrentándose de nuevo a Imhotep y suponiendo el debut en el mundo cinematográfico de un Dwayne Johnson en la piel (en su mayor parte CGI) del Rey Escorpión.

Sin embargo, el cierre de la trilogía fue un considerable fracaso de crítica y público. Siete años después del fenómeno de la segunda parte recaudó de nuevo 400 millones, pero esta vez contando con un presupuesto de 170 millones. La idea de Universal Pictures no es otra que la de resucitar la IP, con Brendan Fraser recuperando su rol para La momia 4, llegando a los cines 18 años después de aquella fatídica aventura oriental llamada La momia: la tumba del emperador Dragón.

Brendan Fraser regresará para ‘La momia 4’

En una entrevista reciente, Brendan Fraser ha explicado la motivación real de que aquella tercera parte trasladase en aquel momento la acción a China y aunque él particularmente está contento con el desarrollo de aquella producción, el norteamericano acaba de confirmar que aquella no era la historia que verdaderamente quería contar.

«Estoy orgulloso de la tercera, porque funciona por sí sola, pero no era la historia que yo quería contar», le explicaba a AP. Por aquel entonces, la motivación de trasladar la historia de la tercera parte al contexto oriental iba de la mano de la adquisición de los derechos de la NBC para retransmitir los Juegos Olímpicos de China.

Ahora parece que la idea original de Fraser vuelve a estar en marcha y por lo visto, el ganador del Oscar por La ballena vuelve a estar al pie del cañón del proyecto:

«He esperado 20 años para esta llamada…¿Ahora? Es el momento de darle a los fans lo que llevan pidiendo tanto tiempo», concluía.

La agenda de Fraser

Mucho antes de que pueda volver a su papel de Rick O’Connell, Fraser estrenará en España, Rental Family, un drama familiar ubicado en Japón programado para estrenarse el próximo 9 de enero. Después, en 2026 compartirá elenco con Andrew Scott y Kerry Condon en Pressure y se pondrá a las órdenes de Barry Levinson en Assassination.

Desconocemos si volverá el reparto completo paras La Momia 4. Pero lo que parece seguro es que no podremos verla hasta al menos 2027.