Brendan Fraser quiere volver al universo de DC: «Fue el mejor trabajo de mi vida»

Hace ya tres años que Brendan Fraser encontró su redención particular gracias a La ballena. El filme dramático dirigido por Darren Aronofski consagró a una estrella de los 90 caída en desgracia, alzándose finalmente con la estatuilla al mejor actor protagonista. Un tiempo antes lo vimos aparecer en Sin movimientos bruscos y en 2023, formó parte del elenco de Los asesinos de la luna. Pero más allá de trabajar bajo la dirección de nombres autorales como Steven Soderbergh o Martin Scorsese, donde más parece haber disfrutado el intérprete es en el cine de superhéroes de DC. Espacio creativo con el que no ha tenido demasiada suerte, a pesar de haber dado vida a dos carismáticos personajes. Por eso, no nos extraña que en sus últimas declaraciones, el estadounidense haya dejado la puerta abierta a un posible regreso en el nuevo DCU orquestado por James Gunn y Peter Safran.

No es la primera cara conocida del celuloide que ocupa más de un rol dentro del enclave superheroico. De hecho, dentro de no mucho podremos ver a Robert Downey Junior encarnar al villano de Dr. Doom, tras una década siendo el icónico Iron Man. pero a diferencia del éxito prolongado en el tiempo por parte del oscarizado actor de Oppenheimer, a Fraser parece que le haya mirado un tuerto con sus performance dentro de la competencia directa de Marvel. Primero, su encarnación de Cliff Steele (alias Robotman) se terminó abruptamente con la cancelación de la cuarta temporada de Doom Patrol. Y después, porque independientemente de haber asumido el papel del antagonista Luciérnaga en Batgirl, la retirada del filme por parte de Warner Bros hace que nunca podamos ver su trabajo en la malograda cinta de Adil El Arbi y Bilall Fallah. Cualquier otra figura estaría un tanto traumada con el género y sobre todo, recelosa de volver a participar en algo desarrollado por el mismo estudio. Sin embargo, Brendan Fraser no sólo no guarda ningún tipo de rencor, sino que además está dispuesto a volver si es en un desempeño adecuado.

Brendan Fraser quiere seguir en el DCU

En la agenda fílmica futura de Brendan Fraser no existen papeles ni de Marvel ni de DC. En 2025 protagonizará la japonesa Rental Family y la británica Pressure, un drama bélico sobre la II Guerra mundial. Mientras, para verle rodeado de un casting de leyendas de la talla de Al Pacino, Jessica Chastain o Bryan Cranston en Assassination, tendremos que esperar hasta el 2026.

Así, con mucho trabajo y sin guardar un ápice de rechazo a este tipo de superproducciones, Fraser tiene claro que si le ofrecen un papel que cumpla sus expectativas y que pueda interpretar, estaría completamente de acuerdo con asumir dicho reto.

«Puede ser. Todo depende del papel. Quiero decir, un trabajo no es sencillo de realizar, independientemente de quién lo produzca», comenzaba señalando en una entrevista reciente para Variety. Instantes después, también contó lo satisfactorio que había sido para él rodar la serie de DC que está disponible en Max:

«Acabo de terminar con Doom Patrol, que también es de DC. Tiene un reparto y un concepto únicos, y me encantó que Riley Shanahan se encargara del traje mientas yo sólo ponía la voz. Podía trabajar en calzoncillos y nadie lo sabía porque estaba en un estudio de grabación. Fue el mejor trabajo de mi vida», terminaba de explicar la estrella.

El nuevo comienzo con Superman

Desde luego, Brendan Fraser representa un rostro prototipo que Gunn podría utilizar para cualquiera de sus desternillantes papeles. Por lo que en el futuro, no nos extrañaría nada ver al protagonista de George de la jungla y La momia aparecer con un nuevo personaje, bajo el paraguas del incipiente DC Universe. Pero de momento, tendremos que esperar para ver si el que fuese un director de la casa de las ideas quiere incluir al actor en el futuro del DCU.

La espera por ver cómo nace este proyecto que quiere rivalizar directamente con el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) terminará el 11 de julio, cuando Superman llegue a las salas de cine de todo el mundo. La película dirigida por el propio Gunn es uno de los largometrajes más esperados del año, junto al reboot de Los Cuatro fantásticos: primeros pasos de la casa de las ideas.