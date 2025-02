La película más infravalorada de Martin Scorsese acaba de cumplir 15 años: está disponible en Movistar +

Mantenerse tantos años al más alto nivel como cineasta no está al alcance de muchos nombres del celuloide. Pues incluso autores magníficos como Ridley Scott, Woody Allen u Orson Welles han ido diluyendo su obra a través de filmes menores que no alcanzan ni por asomo, la magnitud de sus trabajos totémicos. Justo en el lado contrario se encuentra Quentin Tarantino y su fobia a dirigir más de 10 películas, la versatilidad narrativa de Steven Spielberg o el que es para una mayoría de cinéfilos, el auténtico gran jefe del séptimo arte: Martin Scorsese.

Sí, el bueno de «Marty» tiene proyectos que no le salieron del todo bien y a pesar de contar con dos estatuillas doradas por Infiltrados, al realizador italoamericano seguramente la Academia no le ha recompensado como se merece. Sobre todo, si nos paramos a analizar que en realidad, cuenta con hasta 22 nominaciones a los Oscar, entre consideraciones a la mejor dirección, mejor película y guion adaptado. Pero más allá de no premiarlo a él, Scorsese cuenta con casos de largometrajes que contaron con abultadas nominaciones sin recibir siquiera uno de los premios. Ese es precisamente, el caso de las diez nominaciones de Gangs of New York (2002), El irlandés (2019) y el último desplante académico de la meca del cine, Los asesinos de la luna (2023). Sin embargo, de todas las cintas del director de Uno de los nuestros, en su cine existe una clara propuesta sobrevalorada. Nos referimos cómo no a Shutter Island, el thriller psicológico que hace exactamente 15 años, se estrenaba en los cines de todo el mundo y que hoy es ya una obra de culto un tanto infravalorada dentro del abanico de narrativas de Scorsese.

Shutter Island no recibió en su momento ninguna nominación en los Oscar, en parte, debido a su fecha de estreno tan cercana a la anterior ceremonia de los Oscar, donde En tierra hostil se coronó por delante de Avatar. El material de por sí, ya era tremendamente potente si tenemos en cuenta el nombre del autor que estaba detrás de la novela homónima. Y es que Dennis Lehane es el responsable literario de ficciones llevadas al cine como Mystic River, Adiós pequeña, adiós o La entrega.

Una obra maestra de Scorsese

La sinopsis oficial de Shutter Island es la siguiente: «En el verano de 1954, los agentes judiciales Teddy Daniels y Chuck Aule son destinados a investigar la desaparición de una peligrosa asesina que estaba recluida en el hospital psiquiátrico de Ashecliffe. Un centro penitenciario para criminales perturbados que está dirigido por el siniestro doctor John Cawley. Pronto descubrirán que el centro guarda muchos secretos y que la isla esconde algo más peligroso que los pacientes».

Shutter Island supuso la cuarta colaboración de Leonardo DiCaprio con Scorsese, quien nuevamente volvió a reunir a todo un reparto lleno de caras conocidas. Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Michelle Williams, Patricia Clarkson, Max von Sydow y John Carroll Lynch, completan el abanico de personajes de esta pesadilla llena de paranoias y magníficamente adaptada al terreno del guion por Laeta Kalogridis.

Sin duda, esta adaptación de Lehane es uno de los trabajos más accesibles de la filmografía de Scorsese. Pues ninguna otra historia del cineasta posee esa capacidad tan satisfactoria e inmersiva. Así que sí, podríamos decir que su ambientación y su atmósfera completamente asfixiante son cualidades completamente atípicas en el imaginario gangsteril y criminal del hombre tras Taxi Driver o Toro salvaje. Como curiosidad, el propio título de Shutter Island esconde un amagrama que revela parte de su argumento. Ya que ordenando las letras correctamente nos sale «Truths and lies». Es decir, «verdades y mentiras».

¿Dónde está disponible?

Con poco más de dos horas de duración, Shutter Island está disponible en las plataformas de Movistar + y Prime Video. Su 15º aniversario es una excusa perfecta para revisitar de nuevo un filme que logró 300 millones de dólares en la taquilla mundial, con una unanimidad de la crítica incontestable y que con el tiempo, se ha ido ganando el cariño del público aunque los fans de Scorsese no se acuerden habitualmente de ella.

Scorsese ejerció de productor, mientas que Paramount Pictures apoyó el proyecto que tuvo un presupuesto de 80 millones de dólares. A día de hoy, maneja una puntuación de 7,6/10 en la web de FilmAffinity y un 69% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes.