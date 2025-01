Tarantino cree que el cine está en pleno declive: «El streaming lo está matando y cada vez va a peor»

El cambio de paradigma en el consumo audiovisual es algo que parece no tener ya vuelta atrás. Todavía se encuentran fenómenos comerciales en la taquilla, pero cada vez estos son menos, obedeciendo sobre todo a los mismos patrones: franquicias, sagas y películas de superhéroes. Por ello, el futuro y la supervivencia del celuloide en nuestros tiempos supone un debate recurrente en la actualidad y no son pocas las voces de directores que se han pronunciado sobre el tema. Aunque quizás nadie había sido tan sentenciador como Quentin Tarantino. Para el cineasta, el séptimo arte se encuentra en un punto de inflexión de puro declive donde ya se esculpen las letras de su epitafio.

No es la primera vez en la que el responsable de Pulp Fiction arremete contra el negocio del streaming para defender a las salas. Ni tampoco ha sido la única voz en pronunciarse. Christopher Nolan, Steven Spielberg o Denis Villeneuve han criticado el modelo de las plataformas, las cuales dicho sea de paso también tienen grandes defensores autorales como David Fincher. Sin embargo, la opinión de Tarantino ha sido ahora mucho más fatídica, asegurando que en realidad el cine ya estaba muerto y que las plataformas se han cargado cualquier trato justo que los creadores pudiesen tener con los estudios. La pesimista mirada del realizador llega en un momento de impasse en su carrera, tras más de un año después de haber paralizado The Movie Critic, la que iba a ser su décima y última película como director. Defensor acérrimo de la experiencia cinematográfica, el reclamo de marca que supone todavía a día de hoy una historia firmada por su puño y letra, lo llevan a esa exclusiva categoría de artistas que aún pueden tener una libertad creativa total frente a las productoras. De hecho su último trabajo, Érase una vez en Hollywood, logró recaudar 375 millones de dólares en todo el mundo y estar nominada a 10 premios de la Academia. Pero Tarantino como cualquier narrador contemporáneo sabe a la perfección que de haberse estrenado hoy, su radiografía del cine de los 70 protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt posiblemente no habría tenido unos resultados tan favorables en la taquilla. Siendo para él aquel año, el «último maldito año de películas».

«¿Qué es una película ahora?»

Tarantino siempre se ha caracterizado por tener opiniones polémicas sobre cualquier tema relacionado con el escenario cinematográfico. Puede que no sea tan beligerante como Paul Schrader u Oliver Stone, pero al igual que ellos, no tiene ningún pelo en la lengua a la hora de sincerarse sobre temas complejos de la actualidad. Como cuando fue una de las primeras voces que defendió a Joker: Folie à Deux ante las críticas voraces de la prensa.

Cada vez más alejado de la industria, el director ha reflexionado sobre la larga decadencia que lleva soportando el modelo de negocio y cómo hoy más que nunca, las retribuciones, los datos y las estadísticas han logrado vencer al desempeño de los artistas que con sus obras, logran conmocionar a la audiencia.

«Bueno, ¿qué carajo es una película ahora? ¿Qué? ¿Algo que se proyecta en los cines como un estreno simbólico durante cuatro malditas semanas?», comenzaba señalando Tarantino en el Festival de Cine de Sundance. Sus palabras, recogidas por Variety, fueron un poco más allá llegando al punto de ser una reflexión crítica y poco ilusionante sobre el desempeño futuro de la industria como negocio:

«Está bien, y para la segunda semana puedes verla en televisión. No me metí en todo esto por los rendimientos decrecientes. Quiero decir, fue bastante malo en 1997. Fue bastante malo en 2019, y ese fue el último maldito año de las películas. Fue una mierda, en lo que a mi respecta, el hecho de que haya empeorado drásticamente. Y es un ejercicio de espectáculo. Ahora e estreno en cines, ya sabes, y luego sí, en dos semanas puedes verla en este terminal de streaming y en ese otro. ¿Cine? No puedes hacer eso. Es la última frontera».

Lo nuevo de Tarantino

El dos veces ganador del Oscar todavía no ha explicado oficialmente el motivo de la paralización de The Movie Critic. Eso sí, sabemos por sus palabras para el anteriormente mencionado medio que está enfocado en escribir una obra de teatro. «Probablemente sea lo próximo que hago. Si es un fiasco, seguramente no la convierta en una película. Pero, ¿y si es un gran éxito? Puede que sea mi última película».

Tendremos que estar atentos a su desempeño en las tablas para ver si al final, todos se traduce en su último gran largometraje como director.