Teaser de ‘Alien: Earth’: el terrorífico xenomorfo llega a la tierra en la nueva serie de Disney +

Con Star Wars y Marvel en momentos narrativos y comerciales complicados, Disney necesitaba «resucitar» casi de forma urgente algunas de sus propiedades intelectuales. Con ello, un lustro después de la compra de la 21st Century Fox, la casa del ratón lanzó finalmente Alien: Romulus. La leyenda del xenomorfo volvía a su historia principal, después de su accidentado y mediocre periplo por el terreno de las precuelas. Situada cronológicamente entre Alien y Aliens, el trabajo dirigido por Fede Álvarez logró el respaldo de la crítica y una recaudación de 350 millones de dólares en todo el mundo. Despertando así el interés de unos fans que permanecían en un estado de hipersueño como la protagonista principal, la teniente Ripley e igualmente, reactivando comercialmente una franquicia que permanecía en stand-by. Ahora, el próximo reto de la saga pasa por el streaming y el formato de las series, con una Alien: Earth que acaba de mostrar hace algunas horas un amenazante nuevo teaser tráiler.

Paralelamente al talento seleccionado para Romulus, los fanáticos de la creación de H.R. Giger pueden estar tranquilos con la figura principal tras la confección de la serie. Y es que Alien: Earth ha contado, ni más ni menos que con Noah Hawley como showrunner principal. Una estrella en la dirección de la pequeña pantalla que debutó en 2009 con The Unusuals y que supo mejor que nadie, expandir la atmósfera y el universo de Fargo en una ficción antológica de cinco temporadas fantásticas. Por ello, su presencia como guionista y director en un universo tan rico como el de Alien, parece una apuesta garante de calidad y respeto hacia el trabajo original de Ridley Scott, la historia de Ronald Shussett y el guion primigenio escrito por Dan O’Bannon. Del mismo modo que con Fargo, Hawley rindió culto al humor negro y al ingenio de los hermanos Coen. De momento, con el reciente teaser, este genio de la pequeña pantalla demuestra saber a las mil maravillas lo amenazante que puede resultar esta lóbrega criatura por pequeña que sea de momento su larva.

Teaser de ‘Alien: Earth’

La sinopsis oficial de Alien: Earth que en su momento compartió Disney +, ponía como punto de partida un accidentado aterrizaje en la tierra de una misteriosa nave espacial. Tras la colisión, una mujer y un grupo de soldados llegan al lugar del impacto, haciendo un descubrimiento crucial sobre la amenaza que podría asolar al planeta. Mientras buscan supervivientes en la zona cero, las aterradoras criaturas llevan al equipo a una lucha constante por la supervivencia y la determinación de saber que sus decisiones podrían tener consecuencias incuantificables para su hogar.

El breve material promocional llega cuando todavía no hemos obtenido un primer tráiler de la esperada ficción, aunque ciertamente el plano subjetivo del diminuto (por ahora) monstruo cayendo por el interior de la nave hasta una de las ventanas es por el momento, lo bastante amenazador como para paliar las ansias de tener un acercamiento inicial en imágenes sobre la historia.

Hawley ya adelanto en una de sus últimas entrevistas que pretendía presentar un nuevo tipo de Xenomorfo para la serie: «Lo más divertido para mí fue involucrarme de verdad con la criatura, aportar algunas de mis propias ideas al diseño sin tocar la silueta, porque es sacrosanta. Pero algunos de los elementos que conocemos, sea cual sea el huésped, influyen en la criatura final. Sólo quería jugar un poco para que diera tanto miedo como debía».

¿Dónde se sitúa cronológicamente?

En un principio se anunció que los acontecimientos de Alien: Earth serían anteriores al primer filme protagonizado por Sigourney Weaver. Meses después, el proyecto concretó esa fecha en el año 2120. Es decir, dos años del primer encuentro de la Nostromo con el temible monstruo.

Eso sí, dejaremos de lado el arco de la valiente guerrera para conocer a nuevos personajes. Entre los roles principales destaca la presencia de Sydney Chandler (Pistol), la mujer encargada de inspeccionar la colisión de la nave y Timothy Olyphant (Deadwoood), quien da vida a un androide sintético que ejerce como mentor de la joven. El casting se completa con Essie Davis (Babadook), Alex Lawther (The End of the F***ing World), Samuel Blenkin (La crónica francesa), Adarsh Gourav (Tigre blanco) y Moe Bar-El (Femme).

Alien: Earth tendrá 8 episodios de aproximadamente, una hora cada uno. Sin todavía una fecha de estreno final confirmada, sí sabemos que la nave del xenomorfo aterrizará en el catálogo de Disney + en algún momento del verano.