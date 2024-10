‘Alien: Romulus’ planea ya una segunda parte con Cailee Spaeny y el director Fede Álvarez

Puede que a Disney no le esté yendo bien últimamente con algunas de sus propiedades intelectuales. Marvel está lejos del nivel que atesoraba el antiguo UCM, Pixar únicamente ha logrado recuperar cierto brillo con Del revés 2 y de Star Wars casi que mejor ni la entramos a valorar por respeto a los fans. Pero por otra parte, no todo en la casa del ratón está siendo un desastre a nivel de gestión de sus IP. El ejemplo claro de esa excepción es Alien: Romulus. Un regreso triunfal a la línea temporal de la historia del xenomorfo que ha conseguido resucitar el miedo al espacio a través de una mayoría de efectos prácticos y mucha artesanía. Por ello, no es de extrañar que desde el sello que dirige Bob Iger ya se esté hablando de una nueva continuación en la que veremos cómo continua la trama de Rain y su hermano robótico, Andy.

Estrenada el pasado verano, Alien: Romulus fue una auténtico filón para la taquilla estival. No estuvo a la altura evidentemente de la secuela de los sentimientos de Riley y de Deadpool y Lobezno, pero el filme capitaneado por Cailee Spaeny logró recaudar 350 millones de dólares en todo el mundo, a partir de un presupuesto de 80 millones. Así, la cinta se ha convertido con diferencia, en la trama de la cronología inicial que más dinero ha acumulado para el estudio. Aunque quizás lo más estimulante para los despachos sea la aprobación de los espectadores y de la crítica profesional. Una aceptación globalizada que la licencia no obtenía casi desde la Aliens dirigida por James Cameron. Pero, ¿cuándo podremos ver una continuación? Bueno, lo cierto es que quizás podríamos tardar un poco en recibir una nueva actualización fílmica del trabajo del cineasta uruguayo, pues como ha contado recientemente el mandamás Steve Asbell (Presidente de 20th Century Studios), existen otras sagas que seguramente lleguen antes.

‘Alien: Prometheus’ y su nueva secuela

Asbell habló recientemente con los medios, explicando del futuro de las licencias de la productora que pertenecen al conglomerado de Disney y ofreciendo un panorama bastante clarividente de las intenciones de la major que dirige actualmente Iger. Así, aseguró que por el momento no se darán más secuelas ni precuelas de Kingsman y que la intención de recuperar la historia original de Speed, pasaba por traer de nuevo a Keanu Reeves y a Sandra Bullock.

El directivo también mencionó la idea de que una precuela de Master and Commander pudiese salir adelante y por supuesto, terminó confirmando que la satisfacción en torno al regreso del xenomorfo desencadenaría en una secuela que volvería a tener a Spaeny como protagonista y a Álvarez tras las cámaras.

Del mismo modo, Asbell le contó a THR parte de la agenda futura de la compañía: «Sabemos cuándo llegarán las películas de Avatar. También sabemos de Depredador. Habrá otra de Simios para 2027».

Un gran regreso a la mejor ciencia ficción

Con la supervisión en los despachos de Ridley Scott, Alien: Romulus se sitúa cronológicamente entre los eventos de la Alien original y Aliens. En 2142, Rain y su hermano robótico Andy malviven en una colonia minera donde deben saldar una deuda para poder emigrar. Por ello, acepta viajar en una nave con un grupo de aliados para viajar a una estación espacial abandonada con el objetivo de sustraer las cámaras de criostasis que les permitirían a todos escapar al idílico espacio del planeta Yvaga. Sin embargo, dentro del lugar les espera una sorpresa mortal en una carrera contrarreloj donde la supervivencia estará por encima de todo.

Junto a Spaeny, la actuación de David Jonsson como Andy fue uno de los aspectos más aplaudidos del filme. El resto del elenco se completó con Archie Renaux, Spike Fearn, Aileen Wu e Isabela Merced.

Pero sobre todo, desde la prensa internacional se ensalzó la capacidad del director de No respires para actualizar la mitología del monstruo, replicando una gran parte de los efectos que ya nos presentaron los trabajos de Scott y Cameron, además de crear algunas secuencias tremendamente originales que dejaron a los espectadores con la boca abierta.

Para la hipotética Alien: Romulus 2 tendremos que esperar al menos, hasta finales de 2026 o principios de 2027. No obstante, mucho antes podremos disfrutar de la serie Alien: Planeta tierra. Una precuela del clásico original que llegará a Disney + de la mano del creador de Fargo y Legión, Noah Hawley. Se espera que Romulus llegue a la plataforma de Disney + entre el próximo mes de noviembre y diciembre.