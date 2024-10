‘Spider-Man 4’: Tom Holland confirma cuándo comenzará el rodaje

Sí, puede que los fans marvelitas estén ahora centrados en el futuro reboot de Los cuatro fantásticos y el regreso de Robert Downey Junior como nuevo villano del UCM, pero entre esos estrenos y la próxima Spider-Man 4 no hay en realidad tanta distancia. Y es que aunque Los Vengadores son la licencia creativa que económicamente ha colocado al cine de superhéroes en la cúspide del box office histórico, las aventuras del hombre araña no han sido menos rentables. Sobre todo, teniendo en cuenta que por norma las aventuras de Peter Parker mantienen presupuestos inferiores al de las luchas colosales de Thor y compañía. Sólo contando la última trilogía, la licencia creada por Steve Ditko y Stan Lee ha recaudado en salas casi 4.000 millones de dólares en la taquilla. Así, era de esperar que la maquinaria para crear un nuevo capítulo fílmico del amigo y vecino de Nueva York sucediese más pronto que tarde. Y claro, Tom Holland ha sido el primero en confirmar cuándo comenzará el esperado nuevo largometraje.

Uno de los principales enemigos que tiene el personaje en esta etapa no viste con mallas, ni posee un nombre excéntrico. El principal escollo para seguir el storytelling de la franquicia reside en la cesión de derechos de Sony Pictures con Disney y en definitiva, con Marvel. Por lo que se sabe, la distribuidora de origen nipón le deja el rol al estudio de la Casa del ratón a cambio de un elevado porcentaje de la taquilla global. Un trato beneficioso para ambos, pues Sony no ha sabido crear su propio mundo cinematográfico sobre el mundo del héroe y al equipo de Kevin Feige le ha servido para aportar ese punto de frescura y juventud a sus Vengadores. No obstante, en la colaboración siempre se han dado fricciones que han estado a punto de cancelar cualquier evolución con Holland al frente de la IP. De hecho, los últimos informes hablaban de ciertas discrepancias entre las empresas que dirigen Bob Iger y Tony Vinciquerra. Supuestamente, desde el departamento de Feige desean contar una «historia más pequeña», mientras que en Sony quieren volver a pegar un pelotazo de «multiversos» como la última Spider-Man: No way home. Sea como fuere, al menos el actor de Uncharted ya ha marcado «una X» en el calendario con el inicio de las grabaciones que afrontará el director Destin Cretton.

‘Spider-Man 4’: objetivo 2026

Originalmente, las primeras informaciones sobre Spider-Man 4 apuntaban a que el filme llegaría a los cines en 2027. Pero hace algunas horas, Holland ha confirmado que el rodaje comenzará en 2025, con lo que como muy tarde deberíamos tener la cuarta entrega para la navidad de 2026 o quizás, desde la distribución apunten a un mercado veraniego ya que en abril del mismo año, Marvel estrenará Vengadores: Doomsday.

Chris McKenna y Erik Sommers volverán a encargarse de un guion que dirigirá Cretton. El nuevo realizador fue el responsable de Shang-Chi: Los anillos de poder y en principio, iba a ser él quien asumiese el liderazgo de la cancelada Vengadores: la dinastía de Kang.

En su última entrevista en el late night de Jimmy Fallon, el actor británico confirmó la puesta a punto de Spider-Man 4:

«Está sucediendo. El próximo verano empezaremos a rodar, todo está listo, casi estamos ahí, estoy súper emocionado. No puedo esperar», contaba en el programa. La esperanzadora actualización llega algunos días después de que el protagonista revelase que él y Zendaya habían leído uno de los primeros borradores de la cinta. «Necesita trabajo, pero los escritores están haciendo un gran trabajo. Lo leí hace tres semanas y realmente me cautivó. Zendaya y yo nos sentamos, lo leímos juntos y por momentos estábamos saltando por la sala de estar», le decía al podcast The Rich Roll. Por supuesto, no conoceremos el título oficial ni una sinopsis hasta dentro de bastante y desde las redes, ya especulan con la posibilidad de volver a ver a Andrew Garfield y Tobey Maguire colaborando con el Peter Parker del UCM. La última entrega nos dejó a un Spider-Man bastante solo y apartado de sus amigos en una Nueva York llena de nieve, por lo que habrá que ver cómo conectará su mundo ahora con el resto de superhéroes de la franquicia.

Un año intenso para Tom Holland

La alegría de poder ver Spider-Man 4 un poco antes de lo esperado se suma al anuncio hace algunos días de la participación de Holland en la nueva película de Christopher Nolan. Un salto cualitativo en su carrera profesional que le permitirá seguramente lucirse fuera del terreno de los superhéroes. Del mismo modo, tiene agenciado ser Fred Astaire en un biopic que dirigirá el realizador de Wonka, Paul King.