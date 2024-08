‘Spider-Man 4’ volverá a contar con Tom Holland, pero tendrá una baja muy importante para la saga

En el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está viviendo tiempos confusos, tanto dentro como fuera de sus historias. En lo narrativo muchos de los fans se han desenganchado, debido a lo complicado que se ha vuelto seguir sus diferentes tramas narrativas. En lo extra fílmico, la incredulidad sobre la dirección de los proyectos se ha materializado en la Comic-Con 2024, donde ha aparecido Robert Downey Junior como el Doctor Doom, el nuevo villano que luchará contra los Vengadores. Por ello, para muchos marvelitas, seguir las andanzas de las adaptaciones de sus superhéroes favoritos se ha vuelto una constante tautología vacía de epicidad, además de suponer una noria de emociones y de perdida de expectativas constante. Por ello, no sorprende que entre alegrías recibamos ahora una noticia que no gustará nada a los amantes de la última trilogía de Spider-Man de Tom Holland.

La hipotética Spider-Man 4 marcha según lo previsto. Ni a Sony Pictures, ni a la Casa de las Ideas les interesa que el moderno Peter Parker no continue deslizándose con sus telarañas por el UCM. El trato en la cesión de derechos por parte de la empresa de origen nipón ha sido muy lucrativa a nivel de recaudación, sobre todo teniendo en cuenta que el intento de Sony por reflejar su propio mundo alrededor de los villanos del trepamuros ha dio un auténtico desastre. Hasta el momento, las tres entregas del personaje interpretado por Holland han conseguido recaudar casi 4000 millones de dólares en todo el mundo, colocando a Spider-Man: No way home como la séptima película más taquillera de la historia del cine. En un negocio como Hollywood, una cuarta entrega era algo más que previsible, pero por las palabras de Kevin Feige esta no contará con un integrante clave en cómo se adaptó el héroe adolescente a un mundo lleno superhéroes mucho más mayores que él.

El gran ausente de ‘Spider-Man 4’

Parece mentira, pero hace ya casi cuatro años que Spider-Man: No Way home llegó a una taquilla que todavía se recuperaba de la pandemia. Recuperando del mismo modo, la esperanza de una nueva era para Marvel que no había comenzado demasiado bien con Los Eternos y que tocó fondo con el desastroso box office mundial de The Marvels. Se espera que Spider-Man 4 inicie un nuevo ciclo narrativo para Peter Parker, quien en el fin de su anterior trilogía se despidió de su vida anterior para comenzar a ser ese héroe precario e independizado que todos recordamos de la etapa de Tobey Maguire. Así, ese cambio e inicio de una nueva etapa tendrá como principal novedad la ausencia del que hasta este momento había sido el director de precisamente las tres últimas grandes historias del vecino y amigo de Nueva York, Jon Watts.

La noticia, todavía sin confirmar de forma oficial, la habría dado hace escasas horas el propio Feige en su última entrevista. A pesar de que todos los titulares se hayan centrado en las últimas horas en los hermanos Russo, Robert Downey Junior y la nueva Vengadores: Doomsday, el productor jefe del UCM no ha podido dejar pasar la ocasión para esclarecer el futuro y dar una importante actualización sobre un aparente futuro del hombre araña sin Watts a los mandos.

«Adoramos a Jon (Watts). Hizo tres de las mejores películas de Spider-Man de la historia. Está haciendo un montón de cosas ahora, así que probablemente busquemos a otra persona porque él anda muy ocupado», le contaba Feige a CinemaBlend.

Watts es un cineasta en alza

Razón no le falta al mandamás creativo del estudio. Desde que firmase una de las películas más taquilleras de la historia del cine, Watts ha podido elegir libremente sobre sus proyectos futuros y por lo que se en su agenda fílmica más próxima, trabajo no le ha faltado. Este estadounidense de 43 años debuto en la dirección en 2014 dirigiendo la cinta de terror Clown y al año siguiente, estrenó la estimulante road movie Coche policial. Sin embargo, en 2017 dio el salto a Marvel y en estos instantes, está a punto de estrenar Wolfs, un thriller con Brad Pitt y George Clooney.

Además, Watts es el showrunner creador de Star Wars: Skeleton Crew, la próxima serie de la franquicia de Lucasfilm y también firmará el guion del reboot/continuación de una nueva entrega de Destino Final.

Se desconoce quién será el director de Spider-Man 4, ni tampoco tiene una fecha de estreno aproximada. Aunque todos los fans ya piensan en un regreso de Sam Raimi.