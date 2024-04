Tom Holland confirma que ‘Spider-Man 4’ ya se está desarrollando

La Casa de las Ideas no pasa por su mejor momento. El nivel de recaudación de sus películas ha bajado considerablemente, a través de sonoros fracasos como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels. Pero este, no es un problema único de captación taquillera de sus blockbusters, sino también del vaivén narrativo de sus propuestas desde que los Vengadores terminasen con la amenaza de Thanos. Un desarrollo que sólo ha tenido un claro fenómeno de éxito de la mano del que quizás, es el superhéroe más querido por los fans de Marvel. Hablamos cómo no, del vecino y amigo de la ciudad de Nueva York, Spider-Man. El trepamuros es un personaje intergeneracional, desde antes incluso de sus primeras adaptaciones a la pantalla grande. Pero su influencia en el género y el interés que siempre despierta en el público, le han llevado a tener a tres actores interpretando el papel en dos décadas, con 8 largometrajes en total. Por supuesto, la gallina de los huevos de oro de las viñetas va a regresar y según cuenta Tom Holland, ya se está trabajando en el desarrollo creativo de Spider-Man 4.

Cómics, videojuegos, animación, series…lo mires por donde lo mires, el joven Peter Parker es una propiedad intelectual a la altura de Superman o Batman y la mala noticia para el equipo de Kevin Feige es que para seguir explotándola, deben de ponerse de acuerdo con quien posee los derechos de explotación en el audiovisual, Sony Pictures. El estudio nipón ha creado todo un mundo de títulos en torno a los villanos de este héroe, pero sólo ha alcanzado la gloria en el apartado de la animación. En su trato con el desarrollo creativo de Feige, la productora permitió la entrada de Spider-Man en el UCM a través de Holland a cambio de un suculento intercambio económico y con ello, se rodaron tres largometrajes que cerraron un periodo histórico en la exhibición. Spider-Man: No way home, la última de ellas, consiguió recaudar 1.921 millones de dólares en todo el mundo convirtiéndose en la séptima película que más ha recaudado en la historia del celuloide. Lo que lleva a que por obviamente, Spider-Man 4 esté en el horizonte, pero ni su protagonista ni el equipo de productores quieren dar un paso en falso que pueda manchar la calidad de la continuación.

‘Spider-Man 4’: un legado que proteger

El actor de Uncharted y Lo imposible volvió a hablar de Spider-Man 4 en su paso por el Festival Internacional de Cine de Sands. Un certamen que se inauguró con la proyección del cortometraje Last Call. Ficción protagonizada por la estrella y por Lindsay Duncan, a manos de un guion escrito y dirigido por el hermano del primero, Harry Holland. Después, los hermanos acudieron a torneo anual de golf de la región, donde Holland habló con varios medios en los que no podía falta la pregunta sobre su continuidad como hombre araña.

«La respuesta simple es que siempre querré hacer películas de Spider-Man», comenzaba diciéndole el actor a Deadline. El británico aseguró que le debía su vida su carrera al personaje y que por tanto, ni él ni los ejecutivos querían apresurarse con la continuación: «Tenemos a los mejores en el negocio trabajando para lograr cualquier historia. Pero hasta que lo logremos, tenemos un legado que proteger. La tercera película fue tan especial en tantos sentidos que debemos asegurarnos de hacer lo correcto». Además, añadió que esta era la primera vez que formaba parte del proceso creativo en una fase temprana, confirmando que la compañía ya ha iniciado una etapa de preproducción para marcar un camino a seguir en la historia del joven Parker.

«Es simplemente una etapa muy divertida para mí. Como dije, todos quieren que esto suceda. Pero queremos asegurarnos de no exagerar en las mismas cosas», terminaba de explicar.

Un futuro en el aire

Spider-Man 4 no entra de momento, en el calendario futuro de Marvel. Antes, el universo de películas comandado por Kevin Feige tiene, entre ceja y ceja, traer a los mutantes al actual UCM y en llevar a cabo la nueva adaptación de Los Cuatro fantásticos. El futuro del cine de superhéroes nunca ha estado tan en el aire para la empresa, pues existe un desconocimiento total del rumbo narrativo que tomarán sus personajes. Esa incertidumbre alcanza niveles máximos, si pensamos en la ausencia de un villano global, pues Jonathan Majors fue despedido por sus polémicos juicios de malos tratos y ni siquiera se sabe si el malvado antagonista seguirá siendo el rival de los superhéroes titulares.