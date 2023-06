Para Tom Holland ‘Spider-Man: Un nuevo universo’ es la mejor película del hombre araña

Era una de las películas más esperadas del cine de superhéroes, entre otras cosas porque su primera entrega, supuso una revolución en el terreno de la animación realmente sorprendente. Ahora, Spider-Man: Cruzando el multiverso triunfa en la taquilla y la crítica la ha elogiado por encima de todo lo que los estudios están haciendo con un género que parece, un tanto saturado. Esto no genera ningún tipo de envidia al Spider-Man de carne y hueso titular, Tom Holland. El actor se ha sincerado en su última entrevista y ha confesado que Spider-Man: Un nuevo universo es la mejor película que se ha hecho sobre el hombre araña.

Holland se encuentra ahora mismo promocionando su nueva serie, The Crowded Room. Y aprovechando el estreno de la segunda y que todavía está vinculado con Marvel, fue preguntado por la secuela animada en una charla con Associated Press. “Creo que la primera película de Spider-Verse es la mejor película de Spider-Man que jamás se haya hecho. Estoy muy muy orgulloso de todos los involucrados”, decía ilusionado. Tristemente, no pudo ir a la premiere por la promoción de esta última serie: “Amy Pascal (presidenta de Sony Pictures) es como mi madre. Se suponía que debía ir con ella al estreno, no pude ir porque estoy aquí trabajando. Pero estoy increíblemente orgulloso de ellos, estoy emocionado por la secuela. Estoy seguro de que estará a la altura de todas las expectativas y no puedo esperar para verla”.

Spider-Man: Un nuevo universo se llevó el Oscar a Mejor película de animación en 2019 y por lo que se ha visto con las recientes críticas, parece que su segunda parte apunta a lo mismo en un año en el que no parece que habrá una gran competencia en el terreno, ya que Elemental de Pixar ha defraudado bastante en su preestreno en Cannes. Después de los acontecimientos de la primera parte, el amigo y vecino de Nueva York se reencuentra con Gwen Stacy, una de las compañeras spider-Man de su primera aventura como héroe. Viajando por el Multiverso, encuentran a un equipo de Spidermans liderados por Miguel O’Hara (Oscar Isaac). Lejos de ser aliados para Miles, se verá enfrentado a este grupo para volver a definir lo que significa ser un héroe, salvando así a la gente que más quiere.

Spider-Man: Cruzando el multiverso está disponible en cines desde el pasado 2 de junio.