Tom Holland es conocido por ser un entusiasta de las promociones de los films en los que participa. El actor lo da todo en las entrevistas y es, un auténtico torbellino que no parece poder callarse nada cuando le pregunta sobre su personaje u otros héroes de la factoría Marvel. Eso le ha llevado a crearse una fama de gran “spoileador nato”. Spider-Man No way home ha tenido que ser para él un auténtico reto, pues la tercera parte del trepamuros está llena de apariciones sorpresa y teorías de los fans. La esperada entrega se estrenó hace una semana y por fin, Holland ha podido hablar de todos y cada uno de sus compañeros de reparto:

(Si no has visto Spider-Man No way home, a partir de aquí habrá SPOILERS IMPORTANTES)

Uno de los momentos más épicos de No way home es ver cómo luchan conjuntamente los tres Spider-man que hemos conocido en el cine (Tobey Maguire, Andrew Garfield y Holland). Algo que también parece haber sido muy divertido dentro del rodaje, como contaba el actor británico a Marvel.com: “Tuvimos muchas pequeñas bromas internas que salieron de trabajar con Tobey. Estaba muy emocionado por volver. Se notaba que le importaba mucho. Ponerse otra vez el traje. Que nos juntáramos. Fue genial”.

A pesar de que el Peter Parker de Garfield es menos querido por los fans que el de Maguire o este último, la realidad es que el suyo es con diferencia el más divertido de los tres, poniéndole un grado extra de pasión a todas las bromas y comentarios con sus otros dos compañeros. El protagonista de Tick, Tick…Boom es quizás otro al que han avasallado durante meses preguntándole por su implicación, por supuesto lo negó en repetidas ocasiones. El film parece haber sido una especie de redención para él o eso al menos, opina Holland: “Es una leyenda. Es un tío tan adorable. Creo que este filme ha sido su forma de hacer las paces con Spider-Man.

Por último, el joven actor habló de Charlie Cox y de su pequeño papel como Matt Murdock/Daredevil. “Es muy interesante hacer una escena entre dos superhéroes sin que pase nada superheroico, más allá del momento en el que coge el ladrillo (…) Me encantó trabajar con Charlie”.