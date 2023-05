Primer tráiler de ‘The Crowed Room’: La nueva miniseries de Tom Holland para Apple

Apple TV no deja de añadir grandes producciones a su catálogo, todas ellas lideradas por artistas de la talla de Gary Oldman, Jason Sudeikis o Elisabeth Moss. Sin embargo y a pesar de ser nombres clave de la escena, ninguno tiene la repercusión de la estrella de Marvel, Tom Holland. Entre tanta película de acción, el actor británico quiere también realizar ficción alejada de lo mainstream y de las grandes superproducciones. Una decisión que puede verse claramente en el primer tráiler de The Crowed Room, la miniserie que el actor protagonizará junto la nominada al Oscar, Amanda Seyfried.

Según la sinopsis oficial que ha compartido la plataforma, The Crowed Room contará con 10 episodios en el que un joven (Holland) es arrestado por un espeluznante crimen, mientras una investigadora (Seyfried) debe resolver el misterio que se esconde tras el particular asesinato. Todo ello ambientado en el verano de finales de los 70 en Manhattan.

El creador de la serie es el showrunner Akiva Goldsman, reconocido tanto por su trabajo en la pequeña pantalla con la franquicia de Star Trek (Picard y Strange New Worlds) como con la cancelada Titans. En el proyecto, están implicado además otros autores de la talla de Kornel Mundruczó (Fragmentos de una mujer) y Mona Fastvold (El mundo que viene), aunque el guion está escrito al completo por Goldsman.

Holland viene de protagonizar dos grandes taquillazos; Spider-Man: No way home y la adaptación del videojuego Uncharted. En el futuro, por supuesto lo volveremos a ver como Peter Parker pero también interpretará al bailarín Fred Astaire en un biopic que estará dirigido por Paul King. Justamente, parece que cierra un círculo al volver a la pequeña pantalla, ya que uno de sus primeros papeles se dio en Wolf Hall, la serie de la BBC. No es tampoco, la primera vez que Holland protagoniza una producción de Apple. En 2021 estrenó Cherry bajo las órdenes de los directores de Vengadores: Endgame, los hermanos Anthony y Joe Russo.

En 2020, Seyfried estuvo nominada al Oscar por Mank y con The Dropout, consiguió alzarse con el Premio Emmy a mejor actriz en una miniserie. El reparto de este thriller psicológico se completa con Emmy Rossum, Sasha Lane, Jason Isaacs, Lior Raz, Christopher Abbot, Emma Laird Craig, Henry Eikenberry y Henry Zaga.

The Crowed Room se estrenará en el catálogo de Apple TV + el próximo 9 de junio.