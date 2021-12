Tom Holland va a estar durante lo que queda de año ocupando las portadas y noticias de la prensa y revistas de cine, básicamente porque el día 16 estrena la esperadísima Spider-Man No way home. Aunque desde Marvel ya han asegurado que siguen pensando en Holland para el papel de Peter Parker (con una nueva trilogía), es más que probable asumir que los acontecimientos de esta tercera entrega sacudirán el universo marvelita. Sucesos que propiciarían un descanso por parte del personaje y de su actor, aunque el año que viene tendremos la cinta de animación Spider-Man: Across the Spider-Verse. Recientemente, hemos podido saber que el actor inglés asumirá el rol del icónico Fred Astaire en su próxima película.

Este nuevo papel ha sido confirmado por el propio Tom Holland, quien mientras promocionaba el titulo arácnido, señaló a Associated Press que interpretaría al legendario actor, cantante y bailarín en la próxima cinta de Sony Pictures: “El guion llegó hace una semana. No lo he leído todavía”. Esta es una noticia que llega después de que la productora de Spider-man y ex trabajadora de Sony, Amy Pascal, le dijese a la revista GQ que quería al joven para interpretar a un perfil de actor. “Hay muy pocos actores trabajando ahora que sean versátiles como él (…) Y es la persona más trabajadora que conozco”, apuntó Pascal.

Por lo que se ve, la relación de Holland con Sony Pictures se renovará, indiferentemente de que su contrato con la compañía nipona se agotase tras Spider-man No way home. El actor, un invitado siempre excepcional por su espontaneidad, comunicaba la noticia de esta forma: “Ella me hizo FaceTime antes (…) interpretaré a Fred Astaire”.

Holland es perfecto para el papel

Recordemos que Tom Holland, a pesar de que se haya hecho mundialmente conocido por ser el nuevo hombre araña, tras Tobey Maguire y Andrew Garfield, tiene una amplia trayectoria como bailarín, siendo el primer Billy Elliot en el famoso musical de teatro. De momento, no se sabe quién escribirá el proyecto ni quién se sentará en la silla del director.

Sony Pictures deberá darse prisa, ya que existe otro proyecto biopic de Astaire de Amazon, en el que Margaret Qualley será Ginder Rogers y Jaime Bell (protagonista de la película de Billy Elliot) dará vida a Astaire. Puedes ver las habilidades de Holland como bailarín en el programa Lip Sync Battle, donde se movió al ritmo de Singin in the Rain y Umbrella de Rihanna: