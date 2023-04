La película que ha batido todos los récords en Apple TV +

En plena era del streaming, parece que Apple TV + también quiere su cuota de pantalla. Algo que ha demostrado ya con seriales de ficción de gran calidad como The Servant, Severances , Slow Horses y Ted Lasso. Pero también con miras hacia el futuro, porque recordemos que la compañía tecnológica ha producido dos de los estrenos más esperados de este 2023: Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y la Napoleón de Ridley Scott con Joaquin Phoenix en el papel principal. Ahora, el crecimiento exponencial parece tan evidente como los números que ha conseguido su último estreno en exclusiva: Ghosting.

A pesar de las horrorosas críticas que ha cosechado desde su estreno el pasado 21 de abril, Ghosting es uno de esos claros ejemplos de cine algoritmo que tan bien parecen funcionar en las diferentes plataformas. Su equivalente, ya lo hemos visto en otras propuestas de Netflix como Alerta roja o El proyecto Adam y ahora esta comedia romántica llena de acción se ha convertido en el debut más grande de la historia de Apple TV+. Esta es la sinopsis oficial de Ghosting:

“Cole, un tipo normal, se enamora perdidamente de la enigmática Sadie, quien, para su enorme sorpresa, resulta ser una agente secreto. Antes de que pueda surgir una segunda cita, los dos deben embarcarse en una aventura internacional para salvar el mundo”.

El reclamo principal de la historia no es otro que los rostros de sus dos grandes súper estrellas. Y es que seguramente no existan muchos rostros más representativos de la industria hollywoodiense como son Chris Evans y Ana de Armas, quienes ya han colaborado en Puñales por la espalda y El agente invisible. El excapitán América parece estar tomándose un descanso de Marvel y de las grandes superproducciones, mientras que de Armas vuelve a dejar claro que puede ser si se lo propone, una auténtica heroína de acción. A pesar de ello, ya aseguró estar agotada del género. Y es que el año que viene protagonizara Ballerina, el spin-off de la saga John Wick.

Ghosting está dirigida por Dexter Fletcher, un cineasta que sobre todo ha destacado por su labor como productor, por ejemplo fue el hombre tras Bohemian Rhapsody. No obstante, tiene algunos títulos de gran nivel a los mandos de la cámara como su ópera prima Wild Bill y Rocketman.