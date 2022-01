Por mucha expectación que haya generado No mires arriba, la apuesta más arriesgada de Netflix el pasado 2021 fue Alerta roja. A tiro pasado, no parece que colocar como protagonistas de una película a Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds sea una decisión comprometida, ya que seguramente son el trío de actores más taquilleros de la actualidad. Sin embargo, la cinta de aventuras y robos dirigida por Rawson Marshall Thurber tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares, el más abultado de la historia de la compañía. Por suerte, el producto funcionó tan bien que a día de hoy sigue siendo la película más vista de “la gran N”. Por eso, la plataforma rodará no una, sino dos entregas más para cerrar una trilogía.

La compañía de streaming ya prepara una segunda parte y ahora, según informa Deadline, rodará esa y una tercera parte a la vez, creando la que posiblemente sea la primera trilogía de vídeo bajo demanda más relevante de la historia. Las productoras y distribuidoras cada vez se inclinan más por agrupar los rodajes y de esta forma, controlar mejor la continuidad y presupuestos de sus producciones. Uno de los primeros en seguir este “modus operandi” fue Peter Jackson y New Line Pictures, pero también es algo que actualmente está haciendo James Cameron con el regreso de Avatar o Vin Diesel con las dos últimas entregas de Fast & Furious.

Más allá de este nuevo rodaje continuado, la nueva estrategia de la empresa que dirige Ted Sarandos es la de producir menos títulos, pero mucho más grandes. Antes, Netflix quería abarcar todos los campos, estrenando todo el nuevo contenido que pudiese. Es ya no es el camino a seguir, porque aunque siga creando producciones para todo tipo de público, se centrará en generar títulos relevantes a nivel de repercusión como Tyler Rake y la franquicia Puñales por la espalda, con la contrapartida de otras películas de autor que mantienen un corte dirigido a los principales galardones de la Temporada de Premios, como El poder del perro o Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino.

Las dos secuelas de Alerta roja comenzarán a rodarse en 2023.