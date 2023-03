La pregunta que ha provocado que Ana de Armas viva el momento más incómodo de los Oscar

Una de las grandes revelaciones de los últimos Premios Oscar ha sido, sin lugar a dudas, Ana de Armas. Pese a no haber sido finalmente galardonada con la estatuilla a Mejor Actriz, la intérprete puede presumir de haber hecho historia con su interpretación a Marilyn Monroe en Blonde, la cual ha sido alabada por personas de todos los rincones del planeta. Sin embargo, lo que tal vez no había llegado a imaginar la artista es que se convertiría en una de las protagonistas de la velada por una situación que nada tendría que ver con su trayectoria profesional.

En plena gala, Ana de Armas sufría una circunstancia un tanto incómoda al ser entrevistada por el reportero Axel Kuschevatzky, del canal TNT. Y es que, aunque en un primer momento la conversación entre la actriz y el comunicador parecía ser fluida y cordial, finalmente este último hacía una pregunta que no gustaba en absoluto a la que fuera protagonista de El Internado: «La gente no sabe el esfuerzo que te tomó este viaje, vivir varias semanas en el sillón de Alex Pettyfer», confirmaba el periodista, provocando inmediatamente el enfado de la cubana: «Yo no he vivido en ningún sillón», aseguraba totalmente tajante y demostrando así estar totalmente disconforme con las declaraciones que se estaban vertiendo sobre su figura. Desde ese momento, la tensión era palpable entre ellos, aunque finalmente supieron anteponerse a las circunstancias y continuar con la entrevista con total normalidad, dejando atrás las rencillas y la negatividad para dar pistoletazo de salida a una de las noches más importantes para el mundo del cine internacional.

Sea como fuere, lo cierto es que Ana de Armas pudo brillar con luz propia no solo gracias a su gran trabajo ante las cámaras, sino también por el look escogido para su cita anual más especial. La actriz se decantaba por un increíble vestido bajo el sello de Louis Vuitton con inspiración flamenca, corte de sirena, tejido joya e incrustaciones de brillantes en un cuerpo ajustado de tipo corsé y una falda repleta de volantes que la intérprete ha combinado con una serie de joyas de la colección de Alta Joyería de la marca mencionada, entre las que estaban un brazalete, un anillo y pendientes de lo más elegantes. Un look final al que la artista ha puesto el broche de oro con un peinado de lo más sencillo, basado en melena lisa y raya en medio para dar el máximo protagonismo al traje.

No cabe duda de que, aunque Ana finalmente no se alzó con el Oscar que pasó a las manos de Michelle Yeoh por su papel en Todo a la vez en todas partes, sí que ha conseguido hacer historia en Hollywood por su impecable trayectoria, la cual solo acaba de empezar y ya cuenta con el reconocimiento de grandes figuras de la esfera del cine que auguran una flamante trayectoria a la cubana.