‘Killers of the Flower Moon’ podría ser la película más larga de la carrera de Martin Scorsese

Killers of the Flower Moon es una de las Cintas más esperadas del 2023. No es para menos, detrás de las cámaras se sienta el gran cineasta Martin Scorsese y en su reparto, reunirá a dos de sus grandes actores fetiche: Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. La cinta que adapta los crímenes de la nación de Osange está producida por Apple y llegará a los cines en octubre, aunque antes debutará en el próximo Festival de Cine de Cannes. Precisamente de ahí, gracias a Thierry Fremaux (el director del certamen) hemos podido saber cuál será la duración de esta última historia del director de Uno de los nuestros.

Hablando con Variety, a Fremaux se le preguntó por el tiempo de ejecución que tendría Killers of the Flower Moon a lo que este, respondió haciendo referencia al tiempo de ejecución de otro largometraje de De Niro, Érase una vez en América. El responsable de los premios de cine más relevantes de la industria audiovisual europea señaló que el nuevo largometraje de Scorsese duraba 5 minutos más que el filme de 1984 dirigido por Sergio Leone. Esto son palabras mayores, ya que la historia criminal de Leone es una de esas cintas largas, incluso para los tiempos que corren. Con este dato, podríamos apuntar directamente a que la duración de Killers of the Flower Moon tendrá una duración de 3 horas y 54 minutos. Sin embargo, se debe señalar que este no tiene por qué ser el montaje final que llegará a los cines ya que normalmente en esto festivales se suelen proyectar las versiones más cercanas al montaje del director.

Pero, si finalmente llega a esa extensión de tiempo, Killers of the Flower Moon se convertiría automáticamente en la película más larga de la filmografía de Scorsese. Seguida (de lejos) su anterior trabajo, El irlandés, la cual tiene una duración de 3 horas y 30 minutos. Falta saber si este será el corte final o se adaptará una versión que recorte y haga más sencilla su exhibición en los cines. En España, concretamente aterrizará en la cartelera el próximo 20 de octubre.

Además de las dos súper estrellas de su reparto, el resto del elenco incluye también a grandes nombres como Jesse Plemons, John Lithgow, Pat Healy, Lily Gladstone y el reciente ganador del Oscar, Brendan Fraser.