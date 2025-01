¿Un nuevo Jedi en Star Wars? Ryan Gosling podría protagonizar la siguiente película de la saga

A pesar de haber logrado la aceptación de la crítica y parte del público con Tripulación perdida, la última serie del universo creado por George Lucas ha supuesto un fracaso de audiencia para Disney +. Y es que a día de hoy y sin contar el fenómeno de The Mandalorian, la casa del ratón todavía no ha sabido explotar del todo unas propiedades intelectuales más relevantes del cine comercial. No hablamos por supuesto, de la comercialidad. La última trilogía proyectada en cines recaudó casi 4.500 millones de dólares en todo el mundo, pero tras la recepción ineludiblemente negativa de los fans, desde Lucasfilm han decido dejar respirar a la IP en el terreno fílmico, centrándose en la pequeña pantalla. Ahora, según las principales informaciones que llegan de los medios norteamericanos, el equipo de Kathleen Kennedy podría haber encontrado a la estrella que protagonice la nueva superproducción del estudio: Star Wars parece haber elegido a Ryan Gosling para liderar su siguiente proyecto

A diferencia de la planificación estratégica y meticulosa de Kevin Feige con Marvel, la saga de ciencia ficción favorita de los cinéfilos lleva años dando tumbos sobre su futuro fílmico. Así y tras el estreno de El ascenso de Skywalker en 2019, se han sucedido toda una serie de proyectos cancelados. La trilogía de Rian Johnson, la cinta de pilotos Rogue Squadron de Patty Jenkins…desde los despachos de la compañía no terminan de estar convencidos de las propuestas que ellos mismos impulsan. Por ello, a menudo resulta complicado saber en qué producciones sigue trabajando la marca y con cuáles ha desistido ya. Por el momento, el único filme del que tenemos cierta seguridad es The Mandalorian & Grogu, la historia dirigida por Jon Favreau que terminará las andanzas del equipo más adorable de la galaxia muy, muy lejana. Después y un poco en el aire por pura distancia temporal, tenemos la precuela fundacional del origen de la Fuerza programada para 2028, Dawn of the Jedi y la continuación narrativa de Rey (Daisy Ridley). Pero esta última es una trama todavía sin título oficial y con varios abandonos creativos por el camino.

En medio de la vorágine de propuestas fallidas, la noticia de una película de Star Wars protagonizada por Ryan Gosling se suma a ese calidoscopio nada clarividente en la continuidad de la franquicia. Una aventura espacial que estará dirigida presumiblemente por el director de Deadpool y Lobezno, Shawn Levy.

¿Star Wars y Ryan Gosling?

La colaboración entre Star Wars y Ryan Gosling marcaría un antes y un después en la contratación de estrellas para la saga. Porque puede que la licencia haya tenido a nombres de estrellas en su plantel, pero nunca antes había optado por una figura de la primera línea de Hollywood tan gigantesca.

La información llega a través de The Hollywood Reporter. El medio norteamericano asegura que Levy lleva trabajando con el guionista Jonathan Tropper desde hace un año, mediante una historia que produciría el propio sello del director canadiense, 21 Laps. Desde luego, el realizador tiene la autoridad suficiente como para lanzarse a una empresa de tal calado. Más aún después de lograr con el mercenario bocazas y la vuelta de Hugh Jackman al rol de lobezno, una taquilla de 1.338 millones de dólares.

Se desconoce en qué momento de la historia de Star Wars se desarrollaría el relato, pues el mundo originado por Lucas abarca miles de años y cientos de planetas. Dictaduras, rebeliones, el bien, el mal…no parece que Gosling tenga un perfil de villano, pues casi lo vemos como un enviado de la Fuerza o incluso, un cazarrecompensas sinvergüenza al estilo de Han Solo. THR mantiene que será una «película independiente» y de momento, ni Disney ni Lucasfilm han hecho comentarios al respecto. Tendremos que esperar para ver si la idea sale a flote, confirmándose en algún momento por parte de la major o si como ya nos tiene un tanto acostumbrados, todo queda en una nueva ilusión denostada a golpe de cautela y escepticismo corporativista.

El fracaso de ‘El especialista’

Para Star Wars, tener a un reclamo como Ryan Gosling debería suponer a priori, un impulso todavía mayor para la recepción en la taquilla. Sin embargo, el tres veces nominado al Oscar protagonizó El especialista en 2024, uno de los mayores fracasos económicos del pasado verano.

Lo que es seguro es que mucho antes de que su hipotético proyecto con Star Wars pueda ver la luz del día, Gosling ya habrá ido al espacio con la adaptación del best-seller El proyecto Hail Mary, programada para aterrizar en la cartelera el próximo 2026.