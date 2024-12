Jeremy Allen White estará en ‘The Mandalorian & Grogu’ con un papel que jamás habríamos imaginado

Tras la cantidad ingente de series basadas en el universo de George Lucas y las pocas certezas existentes sobre el futuro fílmico de la marca, la película The Mandalorian & Grogu es una nota de esperanza sobre el regreso de la franquicia a la gran pantalla. El sino de la saga en el patio de butacas ha ido dando bandazos con el anuncio y posterior cancelación de varios proyectos, entre los que por ejemplo se encontraba la Rogue Squadron de Patty Jenkins o la trilogía de Rian Johnson. Una incertidumbre que ha llevado hacia una apuesta sideral por los contenidos seriados de Disney +, donde las alegrías puntuales de Din Djarin y Grogu o la primera temporada de Andor han logrado en cierta medida, opacar una mayoría de contenidos altamente mediocres. Sin embargo, la creación de Jon Favreau está poniendo en juego a todo un casting lleno de estrellas al que se acaba de unirse la estrella de The Bear, Jeremy Allen White.

El intérprete neoyorquino está de enhorabuena, tras las cinco nominaciones que ha obtenido la tercera temporada de la ficción culinaria creada por Christopher Storer. Unas consideraciones que lo podrían aupar el próximo 6 de enero como uno de los actores más condecorados del streaming. En su palmarés derivado de The bear, Allen White ha logrado recolectar dos Critics Choice, un Satellite Awards, dos premios Emmy y dos Globos de Oro. Ahora da el salto a una de las IP más populares del celuloide en un papel que jamás habríamos imaginado, dado el reclamo popular que ocupa en la industria audiovisual actual. ¿Un jedi? ¿Un sith? ¿Otro cazarrecompensas? los fans del actor de Shameless van a tener que guardar la calma. Jeremy Allen White no aparecerá con su rostro, sino que pondrá su voz al hijo del mafioso intergaláctico Jabba el Hutt, Rotta the Hutt. Los detalles de la trama permanece todavía ocultos, pero poco a poco la creación del elenco va ofreciéndonos algunas pistas sobre la que promete ser la conclusión narrativa de la serie estrenada en 2019.

¿Quién es Rotta el hutt?

Antes de entrar a explicar el rol al que pondrá voz Jeremy Allen White, debemos recordar que la película de The Mandalorian y Grogu, al igual que la serie, tiene lugar después de los acontecimientos de la trilogía original. Por lo que cronológicamente, el padre de dicha criatura está muerto. Como bien recordarán los fanáticos de la propiedad intelectual, Jabba el Hutt fue estrangulado por Leia Organa mientras intentaba zafarse del orondo gángster en Star Wars: El retorno del Jedi.

Rotta apareció por primera vez en la serie de The Clone Wars, bajo una trama que implicaba su secuestro por la Confederación de Sistemas independientes. Un plan orquestado por el Conde Dooku, bajo la complicidad de Ziro, el tío abuelo del pequeño. El acto era un complot que tenía como objetivo desacreditar a la Orden Jedi para interrumpir las negociaciones de los jedi con el cartel de los Hutts. Pero finalmente, los maestros de la Fuerza lograron rescatarlo. En su debut, el rol era prácticamente diminuto, aunque es posible que en la nueva cinta, el personaje de Jeremy Allen White se haya vuelto ya tan gigantesco como su padre.

The Mandalorian & Grogu volverá a tener a Pedro Pascal en el papel del Mandaloriano, mientras que como principal novedad, hace algunos meses se anunció la incorporación de Sigourney Weaver en un papel todavía por revelar. Favreau dirige y coescribe el guion junto Dave Finoli de lo que se deduce, será una especie de despedida de la serie original.

«Me ha encantado contar historias ambientadas en el rico mundo que creó George Lucas. La perspectiva de llevar al Mandaloriano y a su aprendiz Grogu a la pantalla grande es extremadamente emocionante», contaba en su momento Favreau. Variety fue la primera en informar de la noticia. The Mandalorian & Grogu tiene su estreno previsto para el 22 de mayo de 2026.

2025: El año de Jeremy Allen White

Más allá de lo que parece un pequeño papel de doblaje, Jeremy Allen White se enfrentará al desafío mas importante de su carrera en 2025. El de Brooklyn tiene pendiente el estreno de Deliver me From Nowhere, donde encarnará al cantante Bruce Springsteen mientras grababa el álbum «Nebraska» a partir del relato escrito por Warren Zanes.

Allen White tiene pendiente además volver para una nueva temporada de The Bear.