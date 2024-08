Este actor de Star Wars ha confirmado que no estará en la película de ‘The Mandalorian y Grogu’

Desde Lucasfilm saben a la perfección que la serie The Mandalorian es lo mejor que han creado sobre el universo de George Lucas desde que Disney adquirió la compañía hace más de una década. La última trilogía está considerada por los fans como la peor de la franquicia, mientras que en el campo televisivo, tan sólo Andor ha alcanzado el beneplácito de la prensa especialidad al nivel del cazarrecompensas y Grogu. Así, Desde el estudio se están tomando con calma eso de volver a la gran pantalla, desechando algunos de los títulos que ya tenían en la recamara el equipo formado por la CEO, Kathleen Kennedy y compañía. Eso sí, el proyecto de la cinta The Mandalorian y Grogu parece inamovible por parte del estudio, aunque una de sus posibles grandes estrellas ya haya confirmado su ausencia en la producción.

En el próximo futuro fílmico de Star Wars, la saga no tiene por el momento entre manos una nueva trilogía como bien nos había acostumbrado Lucas desde su creación a finales de los años 70. La idea general es la de afrontar tres historias independientes que no estén conectadas. La primera que llegará a los cines será The Mandalorian y Grogu en 2026. Mientras que en 2027 está pendiente el estreno de un título todavía sin nombre oficial, protagonizado por Daisy Ridley. La protagonista de la malograda última aventura de la saga repetida su papel de Rey, un personaje que intentará volver a refundar la orden Jedi. Por último en 2028, James Mangold nos narrará los orígenes y nacimiento del primer caballero de la Fuerza en Star Wars: Dawn of the Jedi, ambientada unos 25.000 años atrás de todo lo que hemos conocido hasta este instante en el relato de la galaxia muy, muy lejana. Por supuesto, Pedro Pascal no podría faltar en su papel como Din Djardin. En cambio, hay otro portador de la armadura que acaba de comunicar recientemente que nadie le ha avisado para la nueva película.

Boba Fett no estará en la película

Djardin y Grogu han perdido a un poderoso aliado en sus aventuras por el espacio. Pues Temuera Morrison, el actor que da vida Boba Fett, ha asegurado que por el momento nadie se ha puesto en contacto ni con él ni con su agente, por lo que parece que por el momento no entra en los planes de la expansión fílmica de La Casa del ratón. A pesar de la importancia del rol en el arco narrativo del guerrero y su diminuto aliado de la fuerza y de contar con su propia serie en Disney +, no tiene pinta que desde Lucasfilm confíen demasiado en la relevancia de este personaje de culto para los fans, el cual apareció por primera vez en Star Wars: el imperio contraataca (1980) interpretado por Jeremy Bullock y con la voz de Jason Wingreen.

Dave Filoni recuperó al personaje para la segunda temporada de The Mandalorian, con una trascendencia clave en el desarrollo de la historia y recibió su propia serie para la plataforma titulada El libro de Boba Fett. Un proyecto que no terminó de cuajar entre los fans y que se salvó justamente por la aparición in extremis en los últimos episodios de Djardin y Grogu. Temuera interpretó al personaje por primera vez en Star Wars: El ataque de los clones. Bueno, en realidad dio vida al cazarrecompensas Mandaloriano Jango Fett. El sujeto con el que los científicos de Kamino crearon el ejército de clones que más tarde ejecutarían la orden 66. Ahora, en las últimas series el intérprete neozelandés ha dado vida al hijo que conocimos en la propia historia, quien es una copia de Jango, sin crecimiento avanzado del resto de copias bélicas creadas por la República.

Por ello y sin tener demasiado en cuenta su peso en el desarrollo de la historia, Screen Rant se ha hecho eco de las declaraciones de Morrison, quien lamentaba el desplante de su personaje para la nueva película The Mandalorian y Grogu: «Para ser sincero, todavía estoy esperando una llamada telefónica. Creo que nos han dejado en un segundo plano por un tiempo. Tal vez podamos salir de él más adelante».

Durante la misma charla, el actor explicó ademas que no había recibido ninguna noticia sobre una segunda temporada de El libro de Boba Fett, por lo que el futuro fílmico y televisivo del icónico cazarrecompensas parece un tanto sombrío.

¿De qué irá ‘The Mandalorian y Grogu’?

La tercera temporada de The Mandalorian terminó con Djarin adoptando finalmente a Grogu bajo el rito Mandaloriano y con su pueblo, recuperando su planeta natal de las manos del tirano Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Ahora, nuestros protagonistas tienen que vagar por el espacio persiguiendo misiones y aventuras, con Djarin enseñándole el oficio a su joven discípulo. De momento, desconocemos cómo se desarrollará la historia, pero quizás tras los acontecimientos de la última trilogía, Grogu termine formando parte de esa nueva orden Jedi que quiere instaurar Rey en su futura película.

The Mandalorian y Grogu está programada para llegar a los cines el próximo 22 de mayo de 2026.