Fact checked

La actriz, Daisy Ridley, se hizo mundialmente conocida por interpretar a Rey en la saga de Star Wars, apareciendo en las películas El despertar de la fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker. En una reciente entrevista con Women’s Health, la actriz compartió detalles sobre su estado de salud, revelando que sufre de la enfermedad de Graves.

Este trastorno autoinmune provoca que la tiroides produzca hormonas en exceso. Después de rodar el thriller Magpie dirigido por Sam Yates, Ridley comenzó a experimentar síntomas como palpitaciones, pérdida de peso, fatiga y temblores en las manos. «Pensé ¡bueno, acabo de interpretar un papel realmente estresante!, seguramente por eso me siento mal», comentó.

Otro de los síntomas que notó fue un cambio en su carácter, volviéndose más irritable. «Fue curioso, pensaba ¡oh, estoy enfadada con el mundo! Pero resulta que todo funciona tan rápido que no puedes relajarte», comentó. Ridley, vegana desde hace años, también eliminó el gluten de su dieta tras el diagnóstico. Aunque no es «superestricta al respecto», asegura que el cambio le ha hecho «sentirse mejor».

La estrella de Star Wars también mencionó que ha complementado su tratamiento con terapias como saunas de infrarrojos, crioterapia y acupuntura para aliviar los síntomas. «Hago muchas cosas holísticas, pero también entiendo que es un privilegio poder hacer esas cosas», confesó.

El trabajo más reciente de Ridley es La joven y el mar, una película de Joachim Rønning que se estrenó en Disney+ el 19 de julio. Próximamente, lanzará las películas Cleaner, Women in the Castle, We Bury the Dead y Federico, the imaginary life of Fellini. Además, retomará su papel de Rey en Star Wars: New Jedi Order, dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy.

¿Qué es la enfermedad de Graves?

La enfermedad de Graves es un trastorno autoinmune que afecta la glándula tiroides, la cual se encuentra en el cuello y es responsable de producir hormonas que regulan el metabolismo. En esta patología, el sistema inmunológico ataca la tiroides, provocando que produzca hormonas en exceso, una condición conocida como hipertiroidismo.

Síntomas de la enfermedad de Graves

Los síntomas pueden variar, pero incluyen:

Aumento del ritmo cardíaco: Palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado. Pérdida de peso: A pesar de tener un apetito normal o incluso aumentado. Aumento del apetito. Nerviosismo o irritabilidad. Temblor en las manos. Sudoración excesiva. Intolerancia al calor. Fatiga y debilidad muscular. Problemas para dormir. Aumento del tamaño de la glándula tiroides (bocio). Problemas oculares: Inflamación, enrojecimiento y, en algunos casos, protuberancia de los ojos (oftalmopatía de Graves).



Causas

La causa exacta de la enfermedad de Graves no se conoce, pero se cree que una combinación de factores genéticos y ambientales puede desencadenarla.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza a través de un examen físico y pruebas de laboratorio, que incluyen:

Análisis de sangre: Para medir los niveles de hormonas tiroideas y la presencia de anticuerpos específicos. Pruebas de imagen: Como la gammagrafía tiroidea, para evaluar la función y estructura de la tiroides.



Tratamiento

El tratamiento para la enfermedad de Graves puede incluir: