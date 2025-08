Fact checked

Eliminar el vello en la zona íntima es una práctica cada vez más común, especialmente entre mujeres jóvenes, influenciadas por tendencias estéticas y culturales. Sin embargo, optar por una depilación definitiva —como el láser— va mucho más allá de lo visual: implica decisiones sobre salud, comodidad, higiene y bienestar emocional.

En OKSALUD hablamos con Xènia García, directora de CINC Estètica, en el barrio de L’Eixample de Barcelona, un centro especializado en estética avanzada y enfoque integral del cuidado personal. Desde su experiencia profesional, nos invita a reflexionar sobre los beneficios y riesgos de cada método, la importancia de un asesoramiento experto y la necesidad de escuchar nuestro propio cuerpo antes de tomar decisiones irreversibles.

Concretamente, Xènia García nos habla de los aspectos de salud, autocuidado y bienestar relacionados con la depilación íntima. Lo importante, a su juicio, es promover la reflexión sobre la salud íntima y la toma de decisiones informadas:

PREGUNTA.- En los últimos años ha crecido la demanda de depilación láser en la zona íntima, especialmente entre mujeres jóvenes. ¿Es moda o salud? ¿Es una decisión que va más allá de la estética?

R.- Es cierto que las modas y las tendencias marcan mucho la depilación de esta zona. Pero también es verdad que la percepción de la mayoría de mujeres cuando van correctamente depiladas es que se sienten ‘mucho más limpias’ -les es más fácil mantener la higiene de esta zona, comentan- y, por tanto, se sienten más seguras. Los médicos nos hablan de que el vello en la zona íntima está para cumplir una función pero también es verdad que este pelo puede dar lugar a problemas como pelo encarnados, foliculitis. En este sentido, la depilación con láser elimina estos problemas haciendo que la persona se sienta mejor y más segura.

P.- ¿Cómo influye la percepción de la higiene en la elección del tipo de depilación íntima, y qué diferencias observa entre mujeres jóvenes y maduras?

R.- La depilación de esta zona va muy ligada a la percepción que tenemos cada uno de la higiene de esta zona. La mayoría de mujeres tenemos la percepción de que cuando menos pelo más fácil es mantener la higiene. Sea como sea lo importante es mantener una correcta higiene de esta zona tan delicada.

También es verdad -sobre todo en gente joven- que se estila una depilación más integral o «Hollywood» mientras que en las maduras se suele pedir una ingle más «pulida» sin ser integral. La mayoría de las clientas nos confirman que gracias a esta depilación les es más fácil la higiene, en días de menstruación por ejemplo.

P.- ¿Qué papel juega el vello púbico en nuestro cuerpo?

R.- Este vello nos indica que estamos en una etapa de madurez sexual.

Básicamente es una barrera física que nos protege de infecciones de bacterias, de hongos. También nos protege de rozaduras tanto cuando se hace deporte como al caminar o en la relaciones sexuales porque evita las rozaduras en la piel, lo que tiene un efecto protector.

P.- ¿Qué consecuencias puede tener eliminar por completo el vello en zonas tan delicadas?

R.- Antes de eliminar el vello púbico es importante informarse bien del método adecuado en cada caso. Es fundamental elegir un centro de confianza que sepa lo que hace y trabaje bien. Y sobre todo, tener en cuenta los pros y los contras, así como insistir en la importancia de una buena higiene. En cuanto a consecuencias puede haber pequeñas irritaciones sobre todo en primeros días, notar la piel como más sensible. A partir de ahí, si es una persona que suele tener muchos problemas de infección o de hongos o de orina debería valorar el hecho de eliminar por completo ese pelo ya que, el pelo puede proteger frente a estos problemas, siempre que se siga una correcta higiene. Por tanto, es una decisión personal importante.

P.- ¿Qué riesgos para la salud pueden aparecer si no se realiza una depilación adecuada o se elige un centro sin experiencia?

R.- Los riesgos de una depilación íntima no correcta, ya sea con láser o cera, serían irritación de la piel o quemaduras. Si no se da bien el tirón con cera en esta zona puede salir morado o un pequeño desgarro de la piel… Por eso es tan importante que te asesoren del tipo de depilación más adecuado en cada caso, y que a la hora de hacerla sea de la manera más perfecta posible ya que estamos hablando de una zona muy delicada.

P.- A menudo se asocia la depilación con una cuestión meramente estética. Desde su experiencia, ¿qué vínculo hay entre la depilación íntima y la salud, el autocuidado físico o emocional?

R.- Yo creo que no es un tema simplemente estético sino que va muchísimo más allá y habrá una mujer el hecho de tener la zona del pubis bien depilada como ella le gusta le da seguridad, se ve mejor y se siente mejor, más cómoda. Muchas veces nos dicen que es más fácil mantener la higiene en periodos como la menstruación por ejemplo. Y, como decía, a nivel emocional da mucho confort. Cuando acabamos una depilación en zona íntima la frase que oímos más frecuentemente es «qué bien, ahora me siento bien». Nos transmiten una sensación de alivio, de que vamos más pulidas y arregladas y nos sentimos mejor.

P.- ¿Qué factores deben valorar las personas antes de elegir el método de depilación más saludable según su tipo de piel, sensibilidad o historial médico?

R.- Son varios. Por ejemplo la edad: si son chicas muy jóvenes, no recomendamos una depilación definitiva porque con el tiempo se pueden arrepentir, sobre todo si lo están pidiendo completo. También vamos a valorar la cantidad del pelo o problemas como los que hemos citado antes como foliculitis, pelos encarnados o piel irritada, piel muy fina, muy sensible a la depilación a la cera, por ejemplo. En estos casos, derivaríamos a una depilación láser. Si el pelo es fino y no en exceso se puede recomendar una cera. También vamos a valorar la época del año: si estamos en pleno verano nos vamos a recomendar empezar con un láser lo vamos a dejar para otoño y vamos a valorar que la persona tenga claro para derivarla a un láser que va a querer dejar una forma concreta en su zona íntima. Así que son bastantes los factores a tener en cuenta.

P.- ¿Qué cuidados previos y posteriores recomienda para proteger la piel y evitar infecciones o irritaciones tras una depilación íntima?

R.- Evitar los primeros días de regla o incluso la semana antes de que vengan la menstruación, porque son momentos en que la mujer suele estar más sensible y van notar más el dolor y la piel puede estar más alterada. Vamos a recomendar que la persona no se aplique cremas en la zona el mismo día que tengamos que hacer la depilación. Y vamos a recomendar, a poder ser, que no vengan de hacer deporte, porque la zona pueda estar más sensible y esto también puede alterar más la piel. En cuanto a cuidados después de la depilación durante 24 horas evitar actividades que nos hagan sudar y el roce con ropa apretada ya que la depilación altera el pH de la piel y estará más sensible. Evitaremos la exposición de la piel al sol durante 24 o 48 horas. Finalmente aplicar una crema de efecto calmante en caso necesario.