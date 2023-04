Kathleen Kennedy prefiere menos películas de Star Wars pero de más calidad

El fin de semana pasado se celebró en Londres la Star Wars Celebration, anunciando como era de esperar, varios proyectos futuros centrados en la creación de George Lucas. A pesar de ello, también se confirmaron algunas noticias bastante tristes para los fans, como la paralización de la trilogía que iba a estar dirigida por Rian Johnson. No obstante, esto no quita para que la galaxia muy muy lejana esté ilusionada con lo que se avecina en el futuro de la pantalla grande. Star Wars nació en el cine y aunque todos sus recientes éxitos se deban a la pequeña pantalla, en algún momento debe volver a las salas a lucir todo su esplendor. Ahora, la productora ejecutiva Kathleen Kennedy ha explicado cómo será la filosofía de las nuevas películas de la IP.

En total son tres los largometrajes que se anunciaron en el evento. Primero, un filme dirigido por James Mangold (Logan, Indiana Jones y el Dial del Destino) que contará la historia del primer Jedi, Dave Filoni cerrando las historias de The Mandalorian en un filme y Sharmen Obaid-Chinoy, quien liderará la nueva historia protagonizada por Rey (Daisy Ridley). Lo que Kennedy tiene claro es que no piensa en el futuro de la saga en un “concepto de pizarra”, planificando cuántas películas pueden reunir en un periodo de tiempo determinado:

“Realmente no lo pensamos de esa manera. No estoy bromeando cuando digo que hablamos de las cosas en términos de la historia y las personas involucradas y llegar a un lugar donde pensamos que será genial y que deberíamos mudarnos. Entonces, aunque tenemos un cierto mandato en torno a una lista en la que se nos pide que tal vez, ya sabes, uno o dos al año, no haríamos eso si no sintiéramos que estamos listos”.

Kathleen Kennedy tiene claro por tanto, que prefiere la calidad antes que la cantidad para el futuro reflejo de Star Wars en el cine. “Realmente estamos viendo esto como formas en que las personas pueden ingresar a Star Wars desde diferentes lugares y no sentir la carga de ‘Oh, Dios, tengo que ponerme al día con todo lo que se ha hecho antes’”, aseguraba la ejecutiva. La principal mandamás del estudio también comentó que aunque serán historias separadas tendrán la conexión general de la historia de los jedi. Actualmente, El mandaloriano está a punto de emitir el capítulo final de su temporada, después habrá que esperar hasta agosto para conocer la historia de Ashoka, la aprendiz del mismísimo Anakin Skywalker.