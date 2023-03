Taika Waititi podría protagonizar su propia película de Star Wars

Con la tercera temporada de The Mandalorian en nuestras vidas, los fans de Star Wars han vuelto a despertar sus ansias de poder ver en un futuro cercano nuevas películas de la saga creada por George Lucas. No será por falta de proyectos, puesto que Rian Johnson tiene pendiente filmar toda una trilogía y Taika Waititi, una cinta que seguro que beberá de su particular estilo y tono. Sin conocer todavía demasiado de este último proyecto, ahora hemos podido saber que el cineasta neozelandés podría protagonizar también la producción de Lucasarts.

Variety ha asegurado que, a diferencia de los proyectos archivados de Patty Jenkins y Kevin Feige, el trabajo de Waititi sigue en pie con su propia película y al parecer, podría salir en ella con un papel destacado. Algo similar que ya hizo cuando en Jojo Rabbit interpretó a un Adolf Hitler nacido de la imaginación de su joven protagonista. No es extraño que el trabajo del realizador se prodigue también delante de las cámaras, ya que su talento para crear personajes carismáticos rivaliza directamente con su visión de director. En el universo de Star Wars, Waititi ya dirigió un capítulo de la primera temporada de The Mandalorian y puso su voz al robot cazarrecompensas IG-11, quien salvó la vida a los protagonistas y que ahora, parece que podría recuperar cierto protagonismo en la nueva tirada de capítulos que actualmente están en emisión. En su momento, Waititi ya le aseguró a Total Film que no quería dirigir una película de la franquicia con personajes y tramas preexistentes:

“Mira, creo que para que el universo de Star Wars se expanda, tiene que expandirse. No creo que sirva de nada en el universo de Star Wars haciendo una película en la que todos dicen ‘Oh, genial, bueno, esos son los planos para el Halcón Milenario, ah, esa es la abuela de Chewbacca’. Todo eso está solo, eso es genial, aunque me gustaría tomar algo nuevo y crear algunos personajes nuevos y simplemente expandir el mundo, de lo contrario parece que es una historia muy pequeña”.

A pesar de que en los últimos años las series hayan sido el buque insignia, la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy habló de recientemente sobre los largometrajes, apuntando que estos siguen siendo el objetivo principal de la empresa. Por el momento, desconocemos los títulos de las nuevas películas de Star Wars, ni tenemos todavía una fecha que apunte hacia su estreno.