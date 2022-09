‘Next Goal Wins’ de Taika Waititi llegará en abril de 2023

Next Goal Wins de Taika Waititi llegará a los cines el 21 de abril de 2023. Esto es algo confirmado por la propia productora, Searchlight Pictures, quienes han firmado junto al aclamado cineasta, esta comedia basada en la historia real de la selección de fútbol de Samoa. El guion, coescrito por el propio director junto a Iain Morris cuenta cómo la selección ficha al entrenador Thomas Rongen para dar la vuelta a la situación a un grupo de jugadores, considerado para muchos como el peor equipo de futbol del mundo.

No existe un antecedente ficcionado de esta ristra de jugadores, pero Next Goal Wins partirá del documental homónimo del 2014 dirigido por Mike Brett y Steve Jamison. Los dos directores actuarán como productores de la cinta que comenzó a rodarse en Honololu en noviembre de 2019. El rodaje terminó a principios del 2020, sin embargo el proyecto tuvo que grabar nuevas tomas cuando se sustituyó al actor Armie Hammer por Will Arnett. El resto del reparto se completa con Oscar Kightley, David Fane, Kaimana, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House, Elisabeth Moss y Michael Fassbender, quien se pondrá en la piel del entrenador Rogen.

Para hacer una idea de esta trama de superación, antes de la llegada de su nuevo entrenador, la selección perdió 31-0 en 2001. Por delante tenía un duro camino si quería clasificarse para el mundial, algo que ciertamente se encuentra en ese imaginario y fina línea entre la comedia y el drama que siempre se mueve Waititi. Un cineasta con una de las agendas fílmicas más complicadas en los próximos años.

Taika Waititi, el director para todo

Desde que debutase en 2007 con Eagle vs Shark, el realizador neozelandés ha ido creciendo poco a poco como autor. Con el humor siempre por bandera, en 2014 filmó el falso documental Lo que hacemos en las sombras y dio el salto a Marvel, aportando una frescura a un personaje como Thor gracias a Ragnarok. El dios nórdico no había tenido buenos largometrajes en solitarios hasta que Waititi se puso a los mandos. Esto le catapultó con Disney, con quién estreno este verano Thor: Love and thunder. Pero ¿cómo serán los próximos años de este carismático director?

Detrás de las cámaras tiene anunciados varios proyectos aparte de Next Goal wins. La Torre del terror, la adaptación de la novela gráfica El incal, una película de Star Wars todavía sin título, la serie sobre Time Bandits y una adaptación real del anime Akira.