La docuserie ‘La saga de los ‘Hammer: Escándalo y perversión’ llega a HBO Max el 2 de septiembre

Las series documentales están triunfando en las plataformas de streaming. Este 2022 se han estrenado las documentales como El hombre más odiado de Internet, El misterio de Marilyn Monroe o El estafador de Tinder. HBO Max estrenará el viernes 2 de septiembre la docuserie La saga de los Hammer: Escándalo y perversión que relata las perturbadoras acusaciones formuladas contra el aclamado actor Armie Hammer y el oscuro y retorcido legado de la dinastía Hammer.

La saga de los Hammer: Escándalo y perversión es una impactante serie documental que cuenta durante 3 horas los oscuros juegos de poder de la familia Hammer. Una serie dirigida por Elli Hakami y Julian P. Hobbs para discovery+ en la que Casey Hammer ha ejercido

como consultor.

Los secretos siniestros de Armie Hammer

El actor Armie Hammer saltó a la fama con la película Call me by your name (2017) y se convirtió en uno de las estrellas de Hollywood. Esta docuserie comienza en 2020 cuando Hammer se encontraba en lo más alto de su carrera. Su ascenso meteórico a la fama se derrumbó cuando sus víctimas contaron historias inquietantes de bondage o fantasías caníbales.

Las acusaciones de violación y abuso presentadas contra Armie Hammer en 2021 conmocionaron a los expertos y fans de Hollywood en todo el mundo. Con revelaciones exclusivas de la tía de Armie, Casey Hammer y varias víctimas del presunto abuso de Armie, la docuserie saca a la luz oscuros secretos que van desde acusaciones de violencia y abuso hasta manipulación política y fraude financiero.

“Las acusaciones de violación y abuso presentadas contra Armie Hammer en los últimos años son solo la punta del iceberg cuando se trata de la familia Hammer. Con La saga de los Hammer: Escándalo y perversión, somos testigos de detalles verdaderamente inquietantes y secretos siniestros que el dinero y el poder no pudieron ocultar para siempre», ha explicado Jason Sarlanis, presidente de Contenido de Crimen e Investigación, Lineal y Streaming.

Testimonios valientes

Cada episodio de la serie trata sobre cada uno de los patrones utilizado por el actor. La serie ha contado con testimonios y numerosas imágenes de archivo. «Este documental proporciona una plataforma importante para los increíblemente valientes mujeres que se acercaron para compartir sus historias, y esperamos que su coraje inspire a otros a continuar conversaciones significativas sobre el abuso en nuestra sociedad», ha añadido Jason Sarlanis.

Armie Hammer salió en junio de 2021 de una clínica de desintoxicación después de estar nueve meses ingresados para tratar sus complejas adicciones al sexo, además de sus problemas con el alcohol y las drogas. La saga de los Hammer: Escándalo y perversión es una de las docuseries más esperadas del año.