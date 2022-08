El documental que cuenta la historia detrás del hombre más odiado de Internet

Los documentales y las series basadas en historias reales relacionadas con estafas y mentiras se han puesto de moda desde El timador de Tinder y ¿Quién es Anna? Ahora Netflix acaba de estrenar la serie documental de solo tres episodios El hombre más odiado de internet.

El documental El hombre más odiado de Internet cuenta “la cruzada de una madre contra el autoproclamado «rey de la venganza porno» después de que unas fotos de su hija desnuda aparezcan online”, según explica la sinopsis de Netflix.. En la página Is Anyone Up?, un sitio web se subían fotografías íntimas de personas sin su autorización enlazándolas con sus perfiles de redes sociales. Esto creó tuvo como consecuencia que muchos seguidores de la web acosaban a las víctimas.

La revista Rolling Stone definió a Hunter Moore en 2012 como el “hombre más odiado de internet” que es el nombre que inspiró el título de la serie documental de Netflix. Alex Marengo (Bad Sport, Killer Ratings) es el productor ejecutivo de la serie.

El rey de la venganza porno

El protagonista de este documental es Hunter Moore, un hombre que se hizo famoso a principios de la década de 2010 tras fundar IsAnyoneUp.com, la web donde se publicaban fotos explícitas de mujeres y hombres, a menudo sin su consentimiento.

“El documental cuenta la historia a través de entrevistas exclusivas con personas que lucharon para que se retiraran sus imágenes, miembros de las fuerzas del orden implicados en el caso y los activistas que hicieron lo imposible para acabar con Moore”, según explican desde Netflix.

El gran enemigo de Hunter Moore fue Charlotte Laws una madre que quería protege a su hija y que no paró hasta acorralarle reuniendo pruebas contra la web. El modus operandi de la web era siempre similar: alguien alertaba a la víctima de la presencia de sus fotos íntimas en la web de Moore. Normalmente las fotos eran enviadas por alguna pareja y los usuarios de la web hacían miles de comentarios asquerosos y machistas. En el momento en el que las víctimas pedían a Moore que se retirase sus imágenes respondía humillándolas.

Todo estalló después de una entrevista Hunter Moore en el programa de Anderson Cooper en el que mostró su lado más chulesco y se intentó librar de cualquier responsabilidad y trasladar la culpa a las víctimas. Se montó tal revuelo que el FBI se tomara en serio las denuncias recibidas por decenas de mujeres y comenzó el calvario de Moore. La policía descubrió que unos hackers habían ayudado a Moore y estos fueron condenados. Moore también fue condenado a 30 meses de cárcel y se le prohibió volver a usar redes sociales.