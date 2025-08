El duro mensaje de un empresario sobre España que estalla en redes: «Hay trabajo de sobra, pero nadie…»

España inició el verano con un récord de 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social, pero lo cierto es que una gran parte de esos trabajadores tiene problemas para llegar a final de mes o lo tiene difícil para acceder a una vivienda de primera, segunda mano o incluso de alquiler. Esta situación se agrava en el caso de los más jóvenes, que son mayoría dentro de los dos millones de desempleados que hay a día de hoy en España. Marc Urgell, CEO de ABAST, ha dado las claves sobre lo que ocurre con el trabajo en España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las palabras de este joven empresario que se han hecho virales.

Pedro Sánchez salió el lunes en rueda de prensa a sacar pecho de la situación económica de España, situándola a la cabeza del mundo, mientras nuestro país sigue liderando la clasificación de los territorios de Europa con mayor desempleo juvenil. Según los últimos datos proporcionados por Eurostat, la tasa de paro juvenil en la península llega hasta el 25,4%, superando en casi 11 puntos el promedio de la Unión Europea (14,6%). Estas cifras dejan a España en segundo lugar de los países europeos con más paro juvenil, sólo siendo superados por Rumanía.

Sobre ello ha opinado en el podcast SPICY4TUNA Marc Urgell, CEO de ABAST y famoso en las redes sociales por sus análisis económicos. Este empresario español dejó de lado lo «políticamente correcto» durante una tertulia y dejó claro que: «La gente no quiere trabajar, y te lo digo con la mano en el corazón, porque trabajo hay». Unas palabras que generaron un buen debate en el programa y que también han tenido una gran repercusión en los medios de comunicación.

A esta afirmación, Willyrex, streamer español y otro de los contertulios del programa, afirmó que lo que les puede ocurrir a muchos jóvenes que igual «no hay de lo suyo», haciendo referencia al trabajo. Marc Urgell quiso ir más allá y respondió de forma negativa. «No, porque muchos trabajan en ‘B’», dijo. «Esas cifras de paro que hay en España de no sé cuántos millones son mentira. La gente trabaja en economía sumergida», amplió el Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Fiscalidad y Teoría Económica y Graduado en Derecho.

Las ayudas sociales del Estado

Marc Urgell también apuntó a las ayudas del Estado como principal problema para que muchas personas no quieran trabajar en España. Simplemente, porque a su parecer les sale más rentable. «Hay gente que no trabaja porque prefiere cobrar del Estado, porque le sale más a cuenta, y hay quien trabaja en B y computa como parado», amplió. «Conozco a gente que está cobrando el paro en ‘B’ y facturando con una LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada)», dijo.

Sobre la capacidad de trabajo de los más jóvenes, también apuntó a las altas expectativas de muchas personas que incluso pueden llegar a carecer de una formación profesional. «No me creo que no hayas encontrado trabajo en dos años. Pero claro, si quieres un trabajo que sea teletrabajo, que ganes 2.000 ‘pavos’ sin formación y experiencia, eso no existe, obviamente», dijo. «Tendrás que hacer prácticas y aprender. Si no lo haces, estarás con tus padres hasta los 35», apuntó.

El análisis sobre el trabajo en España

Estas declaraciones de Marc Urgell se han hecho virales y por ello se ha tenido que pronunciar en su página oficial de LinkedIn. «Generalizar nunca es acertado. No obstante, mi experiencia es que, en comparación con otras generaciones, estas que llegan al mercado laboral, por decirlo rápido y entendible, piden mucho, pero ofrecen poco», ha comenzado diciendo en el post publicado hace unos días.

«Poco esfuerzo, poca paciencia, poca cultura del trabajo. Hay excepciones, y nadie dice que sea fácil, pero bajar los brazos nunca fue una solución. Obviamente, estoy listo para ser criticado por estas palabras», afirmó este empresario que volvió a aclarar que en España hay mucha economía sumergida. «Y obvio, en España hay mucho parado porque quiere, y en algunos casos, ‘compaginan’ el paro con trabajo en B», señaló.