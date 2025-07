Si eres fan de ‘Miércoles’ no te puedes perder estas series de Netflix: son parecidas y te van a enganchar

El próximo 6 de agosto se estrenará en la plataforma de streaming Netflix la segunda temporada de la serie Miércoles. El regreso de las aventuras de esta silenciosa y sarcástica niña hija de Morticia y Gomez Addams es uno de los más esperados de 2025. La actriz Jenna Ortega vuelve a dar vida a Miércoles Addams en un nuevo curso en la Academia Nunca Más. En esta entrega regresarán el resto de los personajes de la primera temporada y contará con incorporaciones estelares. La segunda temporada está compuesta por 8 episodios de los cuales se estrenarán cuatro el próximo 6 de agosto y los otros cuatro el 3 de septiembre. La plataforma pretende alcanzar la cifra de más de 341 millones de horas de visionado que logró la primera entrega de Miércoles en su primera semana de emisión en noviembre de 2022. La serie está centrada en este personaje de la franquicia La familia Addams y seguro que no sorprende con nuevas aventuras y sustitos variados.

Hasta que llegue ese día, te vamos a recomendar algunas series que no se pueden comparar con la inigualable Miércoles, pero que te pueden hacer pasar un poquito mejor la espera. Las cinco series fantásticas que hemos elegido son The Umbrella Academy, Las escalofriantes aventuras de Sabrina, Locke & Key, Los detectives muertos y Destino: La saga Winx. Aunque cada una de estas cinco series son diferentes coinciden en contar con personajes con poderes sobrenaturales que tienen que resolver misterios del pasado. Todas son una buena opción para los que están ansiosos por ver la segunda temporada de la serie Miércoles, que además acaba de ser renovada por Netflix para una tercera entrega.

The Umbrella Academy

Si te gusta la fantasía no te puedes perder esta serie creada por Steve Blackman para Netflix. The Umbrella Academy es una adaptación de la serie de cómics homónima escrita por Gerard Way desde 2007 y publicada por Dark Horse Comics. Esta serie está ambientada en un universo donde 43 mujeres de todo el mundo dan a luz simultáneamente a las 12:00 p. m. del 1 de octubre de 1989. Lo curioso es que ninguna de ellas había mostrado ningún signo de embarazo hasta ese momento. Siete de esos niños son adoptados por el multimillonario Sir Reginald Hargreeves y se convertirán en un equipo de superhéroes al que él llama ‘The Umbrella Academy’. Aventuras, superpoderes y mucha acción garantizados.

Las escalofriantes aventuras de Sabrina

Esta serie es una precuela de Sabrina, cosa de brujas y cuenta la historia de Sabrina Spellman, el personaje de Archie Comics, que se tiene que enfrentar a su naturaleza como mitad bruja y mitad mortal al mismo tiempo que lucha contra las fuerzas del mal que la amenazan a ella, a su familia y el mundo en que habitan los humanos. Sabrina tendrá que aprender a controlar sus poderes y a vivir entre el mundo de los mortales y el de la Iglesia de la Noche. Esta original serie tiene puntos en común con Miércoles y ha sido desarrollada por Roberto Aguirre-Sacasa para Netflix. Las escalofriantes aventuras de Sabrina es una buena opción para los que disfrutan con las historias de chicas con superpoderes.

Locke & Key

Otra de las series que se pueden ver en Netflix es esta original ficción basada en los cómics de Joe Hill. Tras el asesinato de su padre por un exalumno, los hermanos Locke se mudan a la antigua mansión familiar Keyhouse en Massachusetts. Los tres hermanos pronto descubren una serie de misteriosas llaves en toda la casa que se pueden usar para desbloquear varias puertas de manera mágica. Sin embargo, se dan cuenta de que una entidad demoníaca también está buscando las llaves para sus propios fines malévolos. Una serie que te sorprenderá por sus giros constantes y sus variados sustos.

Los detectives muertos

En Netflix también se puede ver esta comedia dramática de detectives desarrollada por Steve Yockey que está basada en los personajes de DC Comics del mismo nombre creados por Neil Gaiman y Matt Wagner. Esta serie cuenta la historia de Charles Rowland y Edwin Paine, los cuales se conocen después de su muerte y deciden no entrar en el más allá. Los dos se quedan en la Tierra para investigar crímenes que involucran lo sobrenatural. En su camino se encontrarán con una médium, brujas malvadas e, incluso, con la propia muerte. Una original serie protagonizada por los actores George Rexstrew, Jayden Revri, Kassius Nelson, Briana Cuoco, Ruth Connell, Yuyu Kitamura y Jenn Lyon, entre otros.

Destino: La saga Winx

Por último, recomendamos también a los fans de Miércoles en Netflix esta serie fantástica que se puede ver también en la plataforma de streaming y que está basada en la serie animada Winx Club. Narra las aventuras de un grupo de adolescentes hadas que estudian en la escuela mágica Alfea. Estas jóvenes tendrán que aprender a controlar sus poderes extraordinarios mientras superan los problemas y los dramas de cualquier adolescente. Cuenta con dos temporadas de 6 y 7 episodios respectivamente y una serie interesante para los que quieran conocer los problemas a los que se tienen que enfrentar estas adolescentes con problemas.