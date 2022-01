La guionista, directora y productora Shonda Rhimes se ha convertido en garantía de éxito en televisión. Sus series Scandal, Anatomía de Grey, Los Bridgerton o Cómo defender a un asesino se han convertido en algunas de las más vistas en los últimos años. Ahora nos sorprenderá con la serie ¿Quién es Anna? que se estrena el próximo 11 de febrero en Netflix.

¿Quién es Anna? cuenta la historia real de Anna Delvey (Julia Garner), una mujer que se hizo pasar por multimillonaria para estafar a varios bancos, hoteles y a diferentes personalidades de la élite de Nueva York. La serie está inspirada en el artículo del New York Magazine How Anna Delvey Tricked New York’s Party People escrito por Jessica Pressler, que también es guionista de esta serie de Netflix.

Anna: un gran misterio

La nueva serie de Netflix intenta descubrir quién es en realidad una misteriosa mujer: Anna Delvey. Según la sinopsis de Netflix “una periodista con mucho por demostrar investiga el caso de Anna Delvey, la legendaria heredera alemana y estrella de Instagram que le robó el corazón a la élite social de Nueva York… y también su dinero. Pero ¿es Anna Delvey la mayor estafadora de la ciudad o tan solo el nuevo rostro del sueño americano?”.

La serie cuenta como la protagonista y Vivien la periodista va surgiendo una peculiar y compleja relación de amor y también de odio que se va complicando poco a poco. La periodista intentará ante todo descubrir en el menor tiempo posible quién es Anna y qué hace en Nueva York.

Un reparto de lujo

La serie está protagonizada por la conocida actriz Julia Garner a la que hemos visto en series como Ozark (en la que interpretó el papel de Ruth) o The Assistant. La actriz Anna Chlumsky interpreta a la periodista Vivian Kent que es la que intentó descubrir quién era realmente esta mujer. También en el reparto están los actores Laverne Cox, Katie Lowes, Anders Holm, Arian Moayed, Alexis Floyd, Jeff Perry, Anna Deavere Smith y Terry Kinney, entre otros.

En el equipo técnico de la serie está la creadora Shonda Rhimes y los guionistas Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi y Nick Nardini. David Frankel, Tom Verica, Daisy Von Scherler Mayer, Ellen Kuras y Nzingha Stewart han ejercido como directores de los nueve episodios de esta nueva serie de Netflix.

Una prometedora serie que es una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming Netflix para este invierno y que seguro se convertirá en un éxito o, por lo contrario, nos sorprenderá con el primer fracaso de Shonda Rhimes. Tendremos que esperar a febrero para ver esta serie y poder dar nuestro veredicto.