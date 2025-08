El pasado jueves 31 de julio, más de 55.000 acudieron al Riyadh Air Metropolitano de Madrid para asistir al segundo de los conciertos de Aitana en Madrid. Tal y como ocurrió tan sólo un día antes, este show también estuvo cargado de mensajes emotivos e invitados de lujo, pero también de algún que otro dardo envenenado. Es más que evidente que se trataba de una fecha señalada, al tratarse del tercer y último concierto del Metamorfosis Season, que comenzó en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona. De esta forma, en la recta final de su segundo show en Madrid, Aitana no dudó en aprovechar la ocasión para mostrarse profundamente agradecida con todo el equipo que no ha dudado en acompañarla en este viaje. No solamente a todos aquellos que lo han hecho posible a nivel profesional, sino también a su círculo más cercano, que no han dudado en apoyarla de forma incondicional.

«A mi familia, a mis amigos y a Toni que te quiero mucho, que es un primo mío que se va a ir a vivir fuera, que sepas que te echaremos de menos y que te quiero con todo mi corazón», comentó diciendo la ex concursante de OT 2017. Lejos de que todo quede ahí, quiso hacer hincapié en sus padres y en todos sus amigos, peor también en su actual pareja Plex: «A Dani también, que sabe que le quiero muchísimo». Pero no todo queda ahí, ya que la noche estuvo marcada por grandes actuaciones, pero también espectaculares sorpresas como la noticia de la gira mundial que Aitana está preparando para 2026. Es evidente que este pequeño, pero intenso tour por estadios ha traído consigo grandes invitados, como son David Bisbal, Hombres G, Ana Guerra o Amaia. Pero no todo quedó ahí, ya que en este segundo concierto en el Riyadh Air Metropolitano, Aitana quiso contar con Amaral.

Así pues, interpretó junto a ellos uno de sus grandes clásicos, como es Marta, Sebas, Guille y los demás. Ahí fue donde se produjo el gran dardo envenenado de la noche. Todo comenzó cuando Eva Amaral empezó a cantar esta parte de la canción: «Ahora se sentía sola porque Sebas se marchó de vuelta a Buenos Aires».

En ese preciso instante, Aitana no tuvo reparos a la hora de mover la mano, diciendo adiós de forma contundente. Motivo por el cual muchos han dado por hecho que se trataba de un claro mensaje a su ex pareja, el cantante colombiano Sebastián Yatra. Y no sería ninguna locura, puesto que hay que recordar que no acabaron en muy buenos términos que digamos.

Sea como sea, lo cierto es que, aunque por circunstancias ajenas a la cantante, se ha tardado más de lo esperado en verla actuar en un escenario… Lo cierto es que ha merecido la pena. Esto es solamente el principio de todo lo que Aitana y su equipo están preparando para su gira mundial que se desarrollará en 2026. ¡La catalana no deja de brillar con luz propia!