Taika Waititi será el responsable de que volvamos a ver una película de Star Wars en el cine

Disney ha encontrado en el formato de serie, una oportunidad perfecta para escapar del fracaso de crítica y público que fue la última trilogía de películas. The mandalorian es la reina de la corona, El libro de Boba Fett fue un tanto irregular, pero ahora la serie de Obi-wan Kenobi apunta a recuperar el esplendor y por qué no decirlo, reivindicar las precuelas aunque en su momento también fueron muy criticadas. La Casa del Ratón tiene en su planificación muchas más series por estrenar, pero ahora se ha confirmado que Taika Waititi será el encargado de rodar la siguiente película de Star Wars.

Las primeras pistas de la apuesta por el neozelandés las sembró la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy a la revista Total Film: “Tenemos un par de directores que anunciaremos en breve y puedes esperar ver Star Wars en cines muy pronto”. En la Star Wars Celebration que se inició la semana pasada, Kennedy mencionó que la prioridad de la franquicia son las series, algo que se puede entrever si tenemos en cuenta que la Rogue Squadron de Patty Jenkins está paralizada y que de la trilogía de Rian Johnson no se sabe nada. Waititi ya ha trabajado antes para la saga galáctica, ya que ha dirigido un capítulo de The Mandalorian. Tampoco es un extraño para Disney, pues desde que cambió por completo el tono de Thor, la evolución del personaje ha sido todo un éxito. Thor: Ragnarok aportó frescura y originalidad a la solemnidad decadente que otros cineastas le habían impregnado al Dios del trueno y este verano, parece que hará lo mismo con Thor: Love and thunder.

Kennedy siguió dando pistas sobre la producción, que según sus propias palabras llegará “no en 2023, sino a finales de 2023”, aunque su producción todavía es un misterio puesto que todavía no se ha cerrado tan siquiera una fecha de rodaje. Taika Waititi tiene por delante un calendario lleno de grandes proyectos. Una vez estrene la cuarta entrega de Thor, el ganador del Oscar a Mejor Guion por Jojo Rabbit, se pondrá manos a la obra con la adaptación de The Incal con el guion de Flash Gordon y la película de acción real del conocido anime Akira. Pero ¿Qué historia contará Waititi del universo Star Wars?¿se tratará de una precuela, ¿un spin-off? o ¿continuará la historia de Rey?