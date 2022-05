Star Wars no volverá a recurrir a versiones jóvenes de sus personajes clásicos

Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, habló recientemente con Vanity Fair de la moderada recepción de la película Solo por parte de los fanáticos de Star Wars. Este spin-off contaba el origen del contrabandista más famoso de la galaxia y que fue interpretado por Harrison Ford en la trilogía original. La precuela no funcionó bien en ningún sentido, ya que no consiguió unos buenos números en la taquilla y fue machacada por la crítica. Pero como de todo se aprende, parece que según las palabras de la propia presidenta, la franquicia estaría descartando la idea de crear reediciones de sus personajes clásicos y seguir creando nuevos y atractivos roles, como ha demostrado el reciente éxito de The Mandalorian.

Para Solo, Lucasfilm decidió reformular el personaje, escogiendo al actor Alden Ehrenreich para asumir el papel y sin ser una responsabilidad suya, el título es el largometraje que menos ha recaudado en la historia de la franquicia. Para Kennedy, el estreno de Solo fue una experiencia de aprendizaje: “Debe haber momentos en el camino en los que aprendes cosas. Ahora parece tan abundantemente claro que no podemos hacer eso”. Aunque tanto los personajes de Luke Skywalker como el de Leia Organa fueron rejuvenecidos para la serie de The Mandalorian y Rogue One, pero la saga no puede depender de esos modelos digitales, mientras construye un elenco joven que debe ir apartando, poco a poco, a los legendarios rostros de la trilogía original.

El caso es que si Star Wars quiere seguir siendo una marca relevante, debe incorporar nuevos miembros del reparto y nuevos personajes. La última serie de películas no funcionó nada bien a nivel de la recepción de los fans y de momento, parece que La casa del ratón ha encontrado en la ficción televisiva a un profundo aliado con el que aparte de lamerse las heridas, puede salir reforzado de cara a futuras expansiones del universo. Dentro de menos de dos semanas se estrenará la serie de Obi-Wan Kenobi, ubicada 10 años después de los acontecimientos sucedidos en La venganza de los sith. Un auténtico reclamo para todos aquellos acólitos que todavía disfrutan de las primeras precuelas que planteó George Lucas a principios de los 2000.

En el horizonte se encuentra la tercera temporada de The mandalorian, además de la serie de Ashoka Tano. A nivel fílmico el futuro es más incierto, pues poco o nada se ha revelado de las películas de la galaxia muy muy lejana que directores como Taika Waititi y Patty Jenkins tienen en su agenda.