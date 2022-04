El tiempo en el séptimo arte también pasa volando y sino, que se lo digan a Steven Spielberg, quien hace escasas horas celebraba el 40 aniversario de E.T. el extraterrestre en el Festival de Cine Clásico de TCM. El Rey Midas de Hollywood lleva más de 50 años creando historias que permanecen en la retina de los cinéfilos, pero lo más sorprendente de todo es que sus películas a día de hoy siguen funcionando a la perfección, como si fuesen producciones actuales. Lo que desconocíamos, cómo revelaba en el Festival el propio cineasta es que Harrison Ford tuvo mucho que ver en el desarrollo de la historia del alienígena que quería volver a casa.

En la alfombra roja preparada para el aniversario, Steven Spielberg recordó que se le ocurrió la idea de la película mientras estaba rodando Indiana Jones y el Arca perdida en Túnez. El director le contó a The Hollywood Reporter que no tuvo tiempo de escribir el guion personalmente, pero que encontró en Melissa Mathison a la guionista perfecta para el trabajo. La escritora estaba en ese momento saliendo con Ford:

“Prácticamente había resuelto la mayor parte de la historia y necesitaba un escritor que la escribiese conmigo o que la escribiera sólo en base a la historia. Estaba rodando en Túnez, filmando afuera del Pozo de las Almas con Harrison y su novia, Melissa Mathison estaba allí en el lugar…estaba hablando con ella y le conté mi idea de E.T., toda la historia y ella me dijo ’Me jubilé de escribir, ya no escribo. Ya no me interesa escribir. Es demasiado difícil’ Ella me rechazó”.

Poca gente puede presumir de haber rechazado a Spielberg, pero para su suerte el director tenía como aliado a Ford y por eso, recurrió a él para convencer a Mathison. “Fui a Harrison y le dije ‘tu novia me rechazó’. Ella no quiere escribir mi próxima película”, apuntaba el realizador a THR. El actor lo tranquilizó y le dijo que hablaría con ella. El poder de convicción del hombre que encarnó a Han Solo debió ser espectacular porque al día siguiente Mathison acudió a Spielberg preguntándole por la historia del extraterrestre ya que Ford le había hablado muy emocionado del proyecto. “Está bien, tienes a Harrison tan entusiasmado con esto ¿qué es lo que me perdí?”, le dijo la guionista a la mañana siguiente.

El director de La lista de Schindler explicó que quizás no le había vendido del todo bien la historia la primera vez que se la contó, porque después quedó encantada. E.T. el extraterrestre se convirtió desde su estreno en un clásico que se ha quedado anclado en la cultura popular, influenciando a cientos de películas posteriores. Mathison falleció en 2015, pero de forma póstuma obtuvo el crédito de guionista en Mi amigo el gigante, una historia que Spielberg dirigió en 2016.