Todavía no sabemos cómo va a hacer Taika Waititi para realizar todos los grandes proyectos que tiene pendientes en su agenda. Recordemos que el cineasta neozelandés, además de tener pendiente una película de Star Wars, también tiene que rodar la adaptación de acción real de la mítica película anime Akira. Por si todo este trabajo fuera poco, según Deadline, el director dirigirá la adaptación de la novela gráfica El Incal.

Conocida del mismo modo como La Saga de los Incales o Las Aventuras de John Difool, El Incal es una colección de historias que fueron escritas por Alejandro Jodorowski a lo largo de la década de los 80 a partir de los dibujos del artista famoso artista francés Moebius. El origen de esta aventura de ciencia ficción reside en el proyecto cancelado de Dune que Jodorowski quería llevar a la gran pantalla, antes que la adaptación de David Lynch. Aquella versión contaba, además de con las ilustraciones artísticas de Moebius, con el trabajo tan reconocido de Dalí o Mick Jagger. Todo esto sucedió en 1975 y para contextualizar los hechos, ni siquiera se había estrenado la primera entrega de Star Wars (1979). La colosal producción fue cancelada y los diseños inspiraron, lo que a día de hoy conocemos como la novela gráfica El Incal.

Taika Waititi coescribirá el guion con sus colaboradores habituales Jemaine Clement y Peter Warren. El protagonista de esta ópera espacial es un detective intergaláctico llamado John Difool, quien se me envuelto en un conflicto heterogéneo en el que tendrá un papel relevante para salvar el mundo. Waititi obtuvo la bendición de Jodorowski en cuanto este se enteró de la elección:

“Cuando el director ejecutivo de Humanoids, Fabrice Giger, me presentó el trabajo de Taika Waititi, me resultó obvio que él era el indicado. Confió plenamente en la creatividad de Taika para darle a El Incal una imagen impresionante, íntima y al mismo tiempo de proporciones cósmicas”. Por su parte, el propio cineasta se mostró agradecido con el escritor de la novela gráfica, pues ha sido una influencia importante en su trabajo como creador: “Las películas y novelas gráficas de Alejandro Jodorowski me han influido a mí y a tantos otros durante tanto tiempo. Estoy agradecido (…) por confiar en mí para hacerlo”.