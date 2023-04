Dave Finoli cuenta que su película de Star Wars estará ambientada en la Nueva República

La Star Wars Celebration Europe de Londres ha traído grandes novedades anunciadas por su presidenta ejecutiva, Kathleen Kennedy. Tres películas que estarán dirigidas por James Mangold (el Responsable de Indiana Jones y el Dial del Destino), Obaid-Chinoy y uno de los guionistas y directores que mejor entiende las bondades de la creación de George Lucas: Dave Finoli.

De hecho, se podría argumentar que Finoli ha hecho tanto por la IP propiedad de Disney como desde la propia creación de Lucas. Es el productor y director detrás del gran éxito de The Mandalorian, además de las series animadas de Star Wars: las guerras clon, Star Wars: Rebels y La Remesa Mala. Su relación con la franquicia ha estado estrechamente relacionada en el campo de la animación, pero ahora este genio creador ha avisado de que su largometraje estará estrechamente relacionado con la Nueva República, cerrando las historias interconectadas de El Mandaloriano, El libro de Boba Fett, Ashoka, así como la serie animada de Star Wars, que incluye Las Guerras Clon y Rebels. En el evento, Dave Finoli le confesó a Colldier que estaba involucrado en la escritura del proyecto, aunque no pudo decir cuándo comenzaría la filmación. Esto es lo que pudo describir sobre dónde se ambientará la historia:

“Muy poco, muy poco. La forma en que lo he estado describiendo es, si creciste cuando yo lo hice, estás al tanto de la era posterior al Retorno del Jedi que se me presentó. La Nueva República no es una nueva idea. Eso no es algo creado por The Mandalorian (…) hay una gran brecha de tiempo allí”.

El director continuó explicando que cuando supo que Jon Favreau quiso que la historia de Din Djarin y Grogu se situase después de los acontecimientos del final de la primera trilogía que se rodó, le mostró su epílogo. “Muchos de esos hilos comienzan a juntarse, y luego miré el trabajo más grande que se ha hecho y lo que es relevante y de eso surgirá una historia”, terminaba de explicar Finoli.

Desgraciadamente, la ceremonia también trajo malas noticias como la paralización de la trilogía de Rian Johnson que debido principalmente a los problemas de agenda de este, no entra en los planes de Lucasfilm en un corto periodo de tiempo. Por el momento, parece que otros proyectos como la película que dirigirá Taika Waititi sigue en marcha.