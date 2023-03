John Boyega ya no se siente incómodo hablando de su experiencia en la franquicia Star Wars

El actor John Boyega siempre ha sido muy sincero hablando de su experiencia en la última trilogía de la franquicia Star Wars. La última ristra de largometrajes que Disney lanzó en 2015 fue muy criticada por los fans y por la prensa especializada, hasta el punto en el que a día de hoy, todavía desconocemos el plan de La casa del ratón para más allá de las series poder devolver el esplendor a esa galaxia muy, muy lejana. Entre tanto, los más damnificados fueron los propios rostros que encabezaron el proyecto, concretamente la protagonista Rey (Daisy Ridley) y su coprotagonista Finn (John Boyega), el cual fue perdiendo protagonismo conforme avanzó la serie de largometrajes supervisados por J.J. Abrams. Ahora, el intérprete que encarno al soldado del imperio desertor, ha reflexionado desde una perspectiva mucho más constructiva su experiencia en los filmes de Lucasarts.

“Para mí, Star Wars ha hecho al hombre, en cierto sentido. Las experiencia, los momentos divertidos, los buenos, los feos, los malos, te hacen ser quien eres mientras navegas por la industria, y eso definitivamente ha sido interesante”, se sinceraba Boyega en una reciente entrevista con The Times. Por lo que parece, el actor que dio el salto a la fama con Attack the Block, ha hecho las paces con la IP que Disney le compró a George Lucas hace ya una década. Pero hace poco más de dos años era muy claro y directo con su descontento en el tratamiento del personaje de Finn: “Es tan difícil de maniobrar. Te involucras en proyectos y no necesariamente te va a gustar todo. (Pero) lo que le diría a Disney es que no traiga a un personaje negro, que lo comercialice para que sea mucho más importante en la franquicia de lo que es, y luego lo deje a un lado. No es bueno. Lo diré directamente”.

No obstante, Boyega ha rectificado y ahora puede ver como la saga se expande desde la perspectiva de un fan, ya que con El ascenso de Skywalker pudo desquitarse la insatisfacción con el final de la historia. “Desde entonces he podido disfrutar, como fanático de The Mandalorian y Obi-Wan Kenobi. Estoy disfrutando del equilibrio de todas las cosas”, terminaba de explicar el ya exmiembro de la saga. En el futuro de su carrera, John Boyega tiene pendiente el estreno de Attack the Block 2 y Clonaron a Tyrone.