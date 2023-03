Steven Knight (‘Peaky Blinders’) escribirá el guion de una película secreta de Star Wars

Los ajustes en los proyectos fílmicos de Star Wars están siendo una montaña rusa de emociones estas últimas semanas. Primero, desde Lucasfilm anunciaron la cancelación tanto de la película secreta de Kevin Feige junto al guionista Michael Waldron, como del filme Rogue Squadron que iba a estar dirigido por Patty Jenkins (Wonder Woman). Días después, supimos que Damon Lindelof (Perdidos, The Leftovers) también abandonaba su futuro en la franquicia. Todo ello, en medio de la emisión de la tercera temporada de The Mandalorian, la cual a pesar de estar teniendo una espectacularidad mayor, registra los peores datos de audiencia de su historia. Ahora, una nota de esperanza aparece en la galaxia muy muy lejana y es que Variety ha confirmado que Steven Knight será el encargado de escribir un nuevo largometraje para la IP propiedad de Disney.

La mayoría de los detalles del proyecto todavía no han sido revelados, sin embargo todo parece indicar que la entrada de Knight suple directamente la salida de Lindelof y que el nuevo guionista, trabajará sobre la misma base narrativa (si es que la casa del ratón no ha desechado por completo el material del anterior líder de su proyecto. Eso sí, existen rumores de que esta nueva cinta estaría ubicada cronológicamente hablando, después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker.

Steven Knight es conocido sobre todo, por ser el creador de la serie Peaky Blinders, pero además ha escrito algunas cintas tan interesantes como Promesas del este, Spencer o la genial Negocios ocultos del cineasta Stephen Frears. Del mismo modo, para Apple TV ha desarrollado la serie See de Jason Momoa y en la silla de director demostró una solvencia intachable con Locke y Serenity. En el futuro lo veremos escribiendo el guion de Maria, biopic de la cantante Maria Callas que estará encarnada por Angelina Jolie o la miniserie Great Expectations, programada para estrenarse el próximo 26 de marzo.

El futuro de la saga creada por George Lucas de momento, sólo parece tener seguras sus series para Disney +. Mientras The Mandalorian y The bad Batch recrean los nuevos capítulos de su última temporada, los fans todavía esperan la serie de Ahsoka Tano y Skeleton Crew. La segunda temporada de Andor, la cual se está rodando en Valencia, tendrá una segunda temporada el siguiente año. Es sólo cuestión de tiempo que la saga vuelva a la pantalla grande, aunque desde Lucasfilm se están tomando con mucha calma y poco riesgo el volver a poner toda la carne en el asador.