Damon Lindelof y Justin Britt-Gibson abandonan la película secreta de Star Wars

Disney parece estar reorganizando todos y cada uno de sus proyectos con la franquicia Star Wars. Enfrascada en desarrollar series durante estos años, La casa de las Ideas no quiere volver a crear un producto que deteriore tanto la marca como la última trilogía liderada por J.J. Abrams. Por ello, no sorprende para nada que todos aquellas producciones estancadas que no han pasado del borrador, estén terminando en la papelera de reciclaje de Lucasfilm. Primero fue la Rogue Squadron de Patty Jenkins, después el largometraje de Kevin Feige y ahora, han sido Damon Lindelof y Justin Britt-Gibson los que han abandonado la pieza secreta en la que estaban trabajando los últimos meses.

Eso sí, desde Deadline aseguran que el proyecto marcha hacia adelante y estará dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy. En principio, a pesar de la marcha de los dos grandes guionistas, la cinta de anunciará oficialmente en abril durante la Star Wars Celebration, siendo la trama de la misma, un absoluto misterio. Los principales rumores afirman que la historia se situaría cronológicamente después de Star Wars: el ascenso de Skywalker y en la que se contaría con personajes de la trilogía inmediatamente anterior. Sería la primera vez que los personajes de la pasada serie de películas regresasen de nuevo a otro producto de la marca y seguramente, sería el próximo gran proyecto de la saga creada por George Lucas que aterrizase en los cines.

Si atendemos a lo que señaló el propio Damon Lindelof durante su última entrevista con /Film, el showrunner comentó la dificultad de entrar en una IP como Star Wars, siendo estas unas palabras que no auguraban nada bueno sobre el futuro de la colaboración: “Sólo diré que, por razones que no puedo explicar este domingo por la mañana, en este día, el grado de dificultad es extremadamente, extremadamente alto. Si no puede ser genial, no debería existir. Eso es todo lo que diré, porque tengo la misma asociación con ella que tú, es decir, es la primera película que vi sentado en el regazo de mi papá con cuatro años, en mayo del 77. Creo que es posible que a veces cuando tienes algo con tanta reverencia y estima, empiezas a entrar en la cocina y dices ‘Tal vez no debería estar cocinando. Tal vez sólo debería estar comiendo’. Lo dejaremos en ese punto”.

No sabemos si el creador de la miniserie de Watchmen y la aclamada The Leftovers continuará ligado de alguna manera a la marca, pero la noticia es bastante desilusionante para todos aquellos que esperasen ver algo diferente en el futuro de Star Wars.