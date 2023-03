Disney paraliza definitivamente estos dos esperados proyectos de Star Wars

La semana pasada por fin pudimos volver a ver a Grogu y a nuestro Mandaloriano favorito en la que seguramente es la mejor ficción de Star Wars desde que George Lucas crease la franquicia original a finales de los 70. Una saga que ha encontrado en la pequeña pantalla, la expansión de su universo más acertada y que cocina a fuego lento la nueva trilogía de Rian Johnson y una cinta individual de Taika Waititi. Sin embargo, los últimos informes confirman una perturbación en la Fuerza: la paralización definitiva de Rogue Squadron de Patty Jenkins y el proyecto sin título de Kevin Feige.

Variety ha sido quien ha confirmado la noticia, además de anunciar que Waititi podría protagonizar su propio proyecto como director. La Rogue Squadron de Jenkins fue anunciada por primera vez en 2020. En aquel momento, la realizadora compartió que esta nueva historia sobre pilotos de la rebelión tenía una parte muy personal ya que su propio padre, había sido piloto de combate. Desgraciadamente, meses después de posponer su producción, surgieron las primeras dudas sobre las diferencias creativas entre Jenkins y los mandamases del estudio que terminaron por eliminar Rogue Squadron del calendario de estrenos que Disney anunció en 2022.

No ha sido el mejor inicio del año para la directora de Monster, pues hace algunos meses también supimos que James Gunn y Peter Safran desecharon el guion que Jenkins había preparado para Wonder Woman 3, por lo que parece que la cineasta se saldrá tanto de La casa del ratón como de DC.

Por otro lado, la paralización del filme sin título de Feige no es tan sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que la única información que habíamos recibido eran las palabras del guionista Michael Waldron, el cual aseguraba estar disfrutando mucho con la libertad de no tener que escribir una secuela. Meses después, se anunciaron todas las películas de las Fases 5 y 6 de Marvel y Waldron regresó para comenzar a desarrollar Secret Wars, pensada para llegar a los cines en 2026. Los últimos estrenos de La casa de las Ideas no han dado tantos buenos resultados a Disney, lo cual podría explicar el desapego del productor ejecutivo con la creación de George Lucas y la focalización de un UCM que debe ir mejorando sus números.

Star Wars seguirá ligado al mundo de la televisión, sin dejar de tener en un horizonte “no muy lejano” el futuro fílmico de la IP.