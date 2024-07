James Mangold no cree en el multiverso de los superhéroes: «Es la muerte de la narración»

Consagrado ya como un autor a tener en cuenta tras su paso por Marvel, hoy en día existen pocos directores «de oficio» como James Mangold. Autores que son en realidad unos profesionales de la narración y sobre todo, unos hombres de estudio. Profesionales apartados del protagonismo y de los focos, pero que poco a poco van configurando una filmografía envidiable. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengan una opinión sobre el devenir por ejemplo, del cine de superhéroes. Y es que Mangold ha dirigido producciones como Lobezno: inmortal o Logan, aparte de tener una presencia de futuro en Lucasfilm, gracias al estreno de la última cinta de Indiana Jones y de un futuro largometraje de Star Wars que explicará el origen de la Fuerza. Por eso, aprovechando el reciente estreno de Deadpool y Lobezno y su trama basada en el multiverso, al realizador se le ha preguntado por esa moda narrativa tan explotada por las nuevas fases de Marvel y en último termino, por la fatídica Flash. Dejando muy claro que no puede ni quiere, conectar las películas de su filmografía de esa manera.

Mangold va a estar muy ocupado en los próximos meses con el estreno de A Complete Unknown. El biopic sobre un joven Bob Dylan que llega a Nueva York, interpretado por Timothée Chalamet, promete ser uno de los últimos grandes estrenos que podremos ver en este 2024. No obstante, esta no es la primera historia biográfica musical que asume el realizador de Inocencia interrumpida. En 2005, el director estreno En la cuerda floja, contándonos la vida de un Johnny Cash al que en su momento dio vida Joaquin Phoenix. El caso es que en A Complete Unknown, el rol de Cash aparece como un secundario al que da vida Boyd Holbrook y por ello, a Mangold le infirieron si consideró volver a contar con Phoenix para el papel del cantante de Country. Situación con la está completamente en desacuerdo.

Mangold: «No hago multiversos»

Además de dejar clara su postura sobre el hilo conductor y devenir de la Casa de las Ideas en sus últimas ficciones, el neoyorquino expresó lo poco convincente que hubiese sido recuperar al ganador del premio de la Academia para dar vida a la leyenda de la música: «No hago multiversos. Pero más allá de eso, Johnny Cash tenía como 30 años (en la época de A Complete Unknown), Adoro a Joaquin, pero no tiene 30 años, o lo que sea que Johnny tuviera en ese momento», confesaba el autor.

En cambio, Mangold se volverá a reunir con Holbrook, actor al que ya dirigió en la propia Logan y del mismo modo, en Indiana Jones y el Dial del destino. En ambas, cumpliendo la función de villano. Cuando el cineasta asumió los spin-offs de X-Men centrados en el superhéroe del adamantium, el equipo de Kevin Feige todavía no había construido todo ese aparato hiperconectadoá de series, películas y secuelas y, mucho menos la novedad multiversal que permite que todo sea posible, narrativamente hablando. De hecho para él, esos mecanismos son «enemigos de la narración»:

«Es extraño que haya trabajado en el mundo del entretenimiento con propiedad intelectual porque no me gusta la creación de universos a partir de varias películas. Creo que es el enemigo de la narración. La muerte de la narración. A la gente le resulta más interesante la forma en que se conectan los Legos que la forma en que funcionan la historia frente a nosotros», le contaba Mangold a la Rolling Stone.

Su futuro asociado a franquicias

A pesar de huir de esa conectividad, el cineasta asumió la nueva entrega del arqueólogo más famoso del cine, negándose después a cualquier tipo de spin-off sobre la historia. «La cantidad de tradición, easter eggs y fan service empieza a volverse antitética a todo esto en un momento determinado. Ya no es una narración, es publicidad a gran escala», le contaba en su momento Mangold a Variety.

En 2028 tiene pendiente el estreno de Star Wars: Dawn of the Jedi. Una sinopsis acorde a lo que él mismo busca huyendo de ese fanbase que precisa de una hiperconectividad entre títulos. La cinta de Lucasfilm se contextualizará miles de años antes de lo que hemos conocido en las sagas principales de la galaxia muy, muy lejana.

Vista su opinión, dudamos de que a Mangold le vaya interesar demasiado la recién estrenada Deadpool y Lobezno. A Complete Unknown aterrizará en los cines el próximo mes de diciembre, aunque todavía no existe una fecha de estreno cerrada.